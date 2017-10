Méndez de Vigo cree que la I+D española está en “buena situación” aunque existen problemas con la financiación

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha defendido la I+D+i española, que, a su juicio, se encuentra en “una buena situación” y ha señalado que los problemas de financiación que puede sufrir este sector no se deben tanto a la pública como a las aportaciones privadas. “Hay poca financiación privada para la investigación en España”, ha declarado.

En respuesta a una pregunta del portavoz de Universidades del PSOE, Manuel Cruz, durante el Pleno del Congreso, Méndez de Vigo ha señalado que la investigación es “una de las misiones de la universidad” y, por ello, el Ejecutivo ha trabajado en los últimos años para “dar estabilidad” a este sector, a sus trabajadores y a atraer el talento de los investigadores que se han ido a desarrollar proyectos al extranjero.

Así, ha recordado que en el Consejo de Ministros del pasado 6 de octubre, el Gobierno modificó la Ley de la Ciencia para aumentar el límite temporal de contratos de investigación y que durante la apertura del presente curso escolar, se pusieron en marcha las becas Beatriz Galindo, con becas de cuatro años, cofinanciadas entre el Ejecutivo y las universidades, para recuperar talento español.

“Resistir, pero no avanzar”

Sin embargo, para Cruz, estas iniciativas no son suficientes y ha señalado que “si la investigación en España se salva, no es gracias” al Gobierno. Aunque el socialista no ha querido hacer un discurso catastrofista y ha reconocido que la producción científica del país “mantiene su nivel de excelencia”, ha apuntado que se debe a “la determinación de las universidades y a que mantienen los proyectos y programas con cargo a recursos propios”.

A su juicio, esto es “resistir, pero no avanzar” y por eso ha pedido a Méndez de Vigo que ponga en marcha recursos para investigación para evitar que España pierda oportunidades de crecimiento económico a través de la innovación.

El ministro, que ha agradecido a Cruz el tono de su pregunta, ha reconocido que la intención del Ejecutivo es seguir avanzando en esta materia y seguir la línea de la Estrategia 2020 en cuanto a I+D+i y universidades.