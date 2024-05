Ha llegado tu momento favorito: éstas son las series que se han estrenado este fin de semana

Comienza este fin de semana de mediados de mayo y una buena opción puede ser ver las nuevas series que se han estrenado en las plataformas de streaming. Uno de los estrenos más esperados es El rey del Cachopo en Netflix. También se ha estrenado la serie española Las largas sombras y el sábado 11 de mayo se estrena la temporada 14 de Doctor Who. En Movistar Plus+ se estrena el 11 de mayo la serie Killing It y el documental La historia del chocolate. Un buen plan para este fin de semana.

El Rey del Cachopo

El viernes 10 de mayo se ha estrenado esta esperada miniserie documental en Netflix sobre el caso del Rey del Cachopo, uno de más mediáticos de los últimos años. César Román, conocido coloquialmente como ‘El Rey del Cachopo’ por regentar con su ex mujer, Nati, una sidrería asturiana en Madrid con ese nombre, fue condenado por asesinar y descuartizar a su pareja Heidi Paz con la que solo llevaba cuatro meses de relación. Un crimen que descubrió toda una serie de secretos, falsas identidades y crímenes.

Una miniserie documental de 3 episodios dirigida por Román Parrado (El asesino de la baraja, Salvados) y cuenta con las declaraciones desde la cárcel de César Román junto a otros testimonios que dan cuenta de esta historia, como el de Gloria Francis Bulnes, madre de Heidi Paz, que habla por primera vez del caso.

Las largas sombras

También se puede ver otra de las series que se ha estrenado el 10 de mayo en Disney+ que la historia de un grupo de mujeres cuyas vidas de éxito cambia cuando aparecen los restos mortales de una de sus compañeras de instituto, desaparecida durante el viaje de fin de curso a Mallorca hace veinticinco años. ¿Por qué murió su amiga y cuál es la razón para que no encontrasen su cuerpo antes? Toda una serie de secretos y mentiras saldrán a la luz y volverán a cambiar sus vidas.

Las largas sombras es una serie dirigida por Clara Roquet y protagonizada por las conocidas actrices Elena Anaya, Belén Cuesta, Irene Escolar, Marta Etura, Itziar Atienza, Lorena López y Ana Rayo. En el reparto de esta serie también están las actrices noveles Isa Montalbán, Lucía Caraballo, Andrea López, Marina Orta, Miriam Rubio, Ana de Alva y Laura Wedel, que interpretan los papeles de estas amigas en su adolescencia.

Doctor Who Temporada 14

El sábado 11 de mayo se estrena la temporada 14 de esta mítica serie en Disney+ que estará protagonizada Ncuti Gatwa al que conocemos por la serie Sex Education en vez de David Tennant. Los espectadores volverán a trasladarse en el tiempo y el espacio a bordo de la nueva TARDIS. Una nueva temporada, producida por Bad Wolf y BBC Studios, contará con el showrunner Russell T. Davies, quien regresa para revitalizar la icónica serie de ciencia ficción británica. Además de Ncuti Gatwa, la serie contará con la actriz Millie Gibson que interpretará el papel de Ruby Sunday.

Killing It

Otra de las series que se han estrenado este fin de semana es esta en Movistar+ de los creadores de Brooklyn Nine-Nine, Dan Goor y Luke Del Tredici. La serie Killing It es una comedia sobre la búsqueda de un hombre por alcanzar el sueño americano. Craig Foster se asocia con su conductora de Uber, Jillian para participar en un concurso de caza de serpientes y convertirse en un empresario de éxito.

La serie Killing It está protagonizada por el actor Craig Robinson (The Office) y Claudia O’Doherty. Una de las series más esperadas que se ha estrenado en doble episodio el 11 de mayo en Movistar Plus+. Cada sábado se podrán ver dos nuevos episodios hasta completar los 10. El final de la primera temporada estará disponible desde el sábado 8 de junio. Los nuevos episodios de la segunda temporada, cuya acción tiene lugar un año después, llegarán a Movistat Plus+ a partir del sábado 15 de junio.

La historia del chocolate

Por último, el 11 de mayo también se estrena este documental que se centra en la historia del chocolate al que define como el alimento del placer por excelencia. Según Movistar Plus+: «Este documental navega a lo largo y ancho de la historia para enseñarnos cómo y cuándo se convirtió en el apreciado alimento y de consumo masivo que es hoy en día. Desde el descubrimiento de América, el uso del cacao no ha dejado de evolucionar en el espacio y en el tiempo. Para los aztecas y los mayas, el chocolate era una bebida sagrada y sus granos servían como moneda de cambio. Para Luis XIV era su placer culpable. En sus inicios en Europa era considerado una planta medicinal o afrodisíaca. Fue motor de la revolución industrial y fuente de inspiración de artistas».

Para explicar toda esta teoría en este original documental se utilizan imágenes, clips de películas como Charlie y la fábrica de chocolate y encuentros con algunos de los mejores chocolateros del mundo, como Patrick Roger y Stéphane Bonnat. Un interesante documental que repasa la historia de este alimento y de sus cambios hasta nuestros días.