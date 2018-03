The Crown: Tobias Menzies será el nuevo Duque de Edimburgo

The Crown es una de las series más exitosas de Netflix, la cual ha conseguido conquistar a la audiencia. Pues bien, en las últimas horas hemos conocido que tiene un nuevo fichaje; se trata ni más ni menos que del actor Tobias Menzies, conocido por su papel en fcciones como Outlander o The Terror.

Los nuevos actores de la tercera temporada de The Crown

Tobias Menzies interpretará al Príncipe Felipe en las próximas dos temporadas, y su personaje estará uy unido al de Olivia Colman. Tras un largo periodo de negociación, ha sido este el actor elegido para gacerse con el papel que durante las dos primeras temporadas de The Crown interpretó Matt Smith.

Tal y como hemos señalado, Tobias Menzis ha firmado su participación en la serie para las dos próximas temporadas. Sobre su papel en la ficción, parece que será uno de los principales protagonistas, interpretando al Príncipe Felipe. Su personaje tendrá una relación muy especial con la Reina Isabel II, papel interpretado por Olivia Colman.

Por su parte, Helena Bonham Carter será la princesa Margarita en la nueva temporada, en sustitución de Vanessa Kirby.

Parece que la tercera temporada de The Crown estará llena de caras nuevas. No se trata de personajes nuevos en la serie, sino de nuevos actores que sustituyen a otros que han estado hasta ahora en la ficción. Sobre la fecha de estreno de los nuevos episodios de la ficción, parece que llegará el próximo año 2019 a Netflix; el rodaje comenzará este verano, por lo que no se prevé que vaya a llegar antes.

The Crown, una de las series más exitosas de Netflix

The Crown está basada en obra de teatro de Peter Morgan “The Audience”. Gira en torno a las intrigas, amores y traiciones que marcaron la historia de Gran Bretaña en el Siglo XX, con el Palacio de Buckingham y el número 10 de Downing Street como principales protagonistas. Cada temporada trata sobre las rivalidades políticas y las aventuras personales de la vida de la Reina Isabel II.