Todos los fans de Stranger Things estamos deseando que llegue la tercera temporada de la ficción a Netflix. El rodaje de los nuevos capítulos, que serán un total de ocho, ha comenzado esta misma semana. Todo apunta a que verán la luz el próximo año 2019, aunque por el momento no hay fecha aproximada de estreno.

1985, año en el que se basarán los nuevos capítulos de Stranger Things

Aunque todavía nos quede un año para ver los nuevos capítulos de nuestra serie favorita, poco a poco vamos sabiendo unos detalles de la tercera temporada de Stranger Things. Pues bien, en las últimas horas hemos conocido que el productor ejecutivo Shawn Levy ha explicado que todos los capítulos se ambientarán en el año 1985, sólo un año después que la segunda temporada. Además, ha confirmado que Steve Harrington, personaje interpretado por Joe Keery, tendrá un mayor protagonismo en las tramas.

Según sus propias palabras, el objetivo por parte de la organización de la serie es ir cada vez a más en torno a Steve Harrington en la tercera temporada; ya no existirá más esa magia de Papa Steve.

Además, el productor ejecutivo de Stranger Things ha explicado que las relaciones que existen entre los jóvenes protagonistas serán cada vez más fuertes. La relación que mantienen Mike y Once alcanzará nuevas dimensiones, al igual que la unión entre Max y Lucas. Claro que hay que tener en cuenta que son jóvenes de 13 y 14 años, por lo que el amor no significa nada definitivo durante esa etapa; no son relaciones sencillas y estables, existe muchísima diversión e inestablidad.

Por último, Levy también ha confirmado que habrá alguna referencia a una de las películas más míticas de la década de los 80: Regreso al Futuro.

Con cada nueva información que aparece sobre los nuevos capítulos de la tercera temporada de Straner Things, lo cierto es que nuestras ganas por ver los episodios aumentan hasta límites inimaginables. Seguro que a medida que avance el rodaje vamos conociendo nuevos detalles.