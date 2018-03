Chernóbil, la nueva miniseria de HBO y Sky

Actualmente, HBO y Sky están inmersos en la preparación de uno de sus mayores proyectos; una miniserie basada en la tragedia nuclear de Chernóbil. Lo cierto es que es un tema muy delicado ya que gira en torno a uno de los acontecimientos más dramáticos del Siglo XX.

El proyecto está dividido en cinco partes y girará en torno a la tragedia que tuvo lugar en la planta nuclear ucraniana en el año 1986, así como la investigación posterior al desastre, tal y como hemos podido conocer en las últimas horas.

Los protagonistas de Chernóbil

Los protagonistas de la miniserie serán Stellan Skarsgard y Emily Watson. Stellan Skarsgard, bien conocido por Mamma Mia, interpretará a Boris Shcherbina, jefe de la Oficina de Combustibles y Energía de la Unión Soviética y líder de una organización gubernamental encargada de investigar el desastre. Por su parte, Emily Watson se meterá en la piel de Ulana Khomyuk, una física nuclear soviética que no parará hasta dar con el responsable que provocó el accidente. No es la primera vez que ambos actores trabajan juntos. Ya lo hicieron en 1996, en la película Breaking the Waves.

Además, Jared Harris (The Crown) será Valery Legasov, el científico soviético que elegirá el Krelim para investigar el accidente.

¿Para cuándo el estreno de la miniserie?

Se trata de un proyecto muy ambicioso y con un presupuesto muy alto; nada más y nada menos que 250 millones de dólares. Se trata de la primera colaboración entre Sky y HBO. El rodaje comenzará esta primavera en Lituania, por lo que se espera que el estreno de la miniserie llegue el próximo año 2019.

Una producción que seguro que merece muchísimo la pena. Nos ayudará a conocer y a entender cosas que hasta ahora han permanecido ocultas tras el desastre de Chernóbil en el año 1986. Estamos convencidos de que la colaboración entre Sky y HBO dará muy buenos resultados. Estaremos muy atentos a la evolución de esta miniserie y, por supuesto, os mantendremos al día de todo.