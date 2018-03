Antena 3 estrenará American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Hace unos días os hablamos de American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, la cual iba a estrenarse en Netflix 30 de marzo. Pues bien, Antena 3 ha decidido adelantarse y estrenará la serie el próximo domingo 18 de marzo.

Merece la pena destacar que Atresmedia comparte los derechos de emisión de la ficción con Netflix; así, cuando se anunció su adquisición, simplemente quedaba por ver cuándo decidiría estrenar la serie.

Antena 3 se adelanta a Netflix en el estreno de American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Esta noticia llama la atención por dos cosas. Por un lado, es la primera gran serie de Murphy que se estrena en un canal principal de España. La primera temporada de American Horror Story también se emitió en abierto, pero en Cuatro. Y, por otro lado, es curioso que Antena 3 haya decidido adelantarse a Netflix con el estreno de una serie que seguro que tiene muchísimo éxito.

American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace se compone de un total de 9 episodios. Es la segunda temporada de la ficción antológica American Crime Story. Cada una de las temporadas de la serie narra un determinado crimen que conmocionó a todo el mundo.

Pues bien, en los próximos episodios el protagonista es el conocido modisto italiano, el cual fue asesinado en el año 1997. Los episodios están basados en el libro Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianna Versace and the Largest Failed Manhunt in U.S. History.

En cuanto a los actores de la serie, será Edgar Ramírez quien interprete a Gianni Versace. Además, entre el reparto hay actores y actrices bien conocidos como Penélope Cruz y Ricky Martin; este último interpreta a Antonio D’Amico, pareja del la víctima. También forma parte Darren Criss en la piel de Andrew Cunanan, el asesino del diseñador.

Las expectativas con el estreno de American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace no pueden estar más altas. Ahora sólo nos queda esperar al próximo domingo 18 de marzo para poder disfrutar del primer episodio de la serie en Antena 3.