¿Cuántos humanos quedan en The Walking Dead?

The Walking Dead es una de las series de las que más se está hablando en estos momentos. Una de las dudas más compartidas entre los fans de la ficción tiene que ver con el número de personas que quedan vivas sobre la faz de la Tierra.

Durante las ocho temporadas de The Walking Dead hemos visto morir a muchísimas personas, casi siempre a manos de los zombies, y lo cierto es que nadie sabe muy bien el número de humanos que quedan vivos. Hasta ahora, que Robert Kirkman, creador de los cómics y productor ejecutivo de la serie, ha desvelado la cifra.

¿Cuántas personas quedan vivas en The Walking Dead?

Quedan nada más y nada menos que 1,6 millones de personas. Así lo ha explicado Robert Kirkman en el apartado Letter Hacks del número 177. Además, ha señalado que las personas están repartidas de manera muy desigual. Por ejemplo, ha comentado que hay una zona en la que se concentran cerca de 50.000 supervivientes; mientras hay otras que están prácticamente muertas, como el estado de Montana, donde quedan apenas cinco o diez personas.

Las Letter Hacks de los cómics de ‘The Walking Dead’ son unas columnas que suelen desvelar datos muy curiosos e interesantes sobre la serie. Por ejemplo, gracias a estas columnas supimos que Jesus es gay o que la hija de Michonne, Elodie, sigue viva en algún lugar.

¿Recuperará The Walking Dead su esplendor?

Una revelación que ha despejado una de las grandes dudas de los fans de la serie. Ahora mismo The Walking Dead se encuentra en sus horas más bajas; ya os contamos que The Walking Dead ya no convence a nadie. Y es que la ficción está registrando sus cifras más bajas de audiencia desde el año 2010, a pesar de la muerte de uno de sus grande sprotagonistas.

Esperamos que poco a poco la serie vaya recuperando el esplendor del que gozó en temporadas pasadas, y podamos seguir contándoos todas las novedades sobre los humanos y los zombies.

Si los datos de audiencia lo permiten, nos queda The Walking Dead para rato. Y es que con más de un millón de personas todavía vivas, se pueden crear muchísimas tramas…