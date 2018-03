Confirmada la fecha de estreno de la segunda temporada de ‘Luke Cage’

Netflix no para de confirmar nuevas temporadas de nuestras series favoritas y nosotros estamos encantados. Hace sólo unos días os contábamos que Black Mirror; tendrá una quinta temporada en Netflix. Pues bien, ahora la plataforma acaba de confirmar la fecha de estreno de la segunda temporada de ‘Luke Cage’, una de sus series más exitosas. Además, ha lanzado un tráiler de los próximos episodios de la ficción, y las expectativas no pueden estar más altas.

La nueva temporada de ‘Luke Cage’ se estrenará en Netflix el próximo 22 de junio. Además, la plataforma ha publicado el logline de la nueva temporada.

La nueva temporada de ‘Luke Cage’

Luke Cage, interpretado por Mike Colter, una vez ha conseguido limpiar su nombre, se ha convertido en toda una celebridad en las calles de Harlem; su reputación es bien conocida por todos los habitantes de la zona. Claro que esta fama le ha llevado al deber de proteger a su comunidad y decidir a quién puede y debe salvar, y a quién no. A Luke Cage le surge un nuevo enemigo, quien le obligará a enfrentarse a la delgada línea que separa a un héroe de un villano.

Jessica Jones también llegará pronto a Netflix

La segunda temporada de ‘Jessica Jones’, otra de las series de Marvel en Netflix, está a punto de estrenarse. No obstante, las expectativas no están tan altas como en ‘Luke Cage’.

Y es que un grupo de usuarios ha tenido acceso a los cinco primeros episodios de la ficción, y han señalado que son muy decepcionantes. Está claro que no se puede juzgar una temporada completa habiendo visto sólo los cinco primeros episodios, pero esto es lo que han señalado estos usuarios. Señalan que en los capítulos se dedica un tiempo excesivo a explorar quién es Jessica Jones, centrándose en el traumático origen de sus poderes y cómo este daño ha perjudicado a sus habilidades sociales. No obstante, todas estas cosas hacen que la serie no tome una dirección clara ni tenga una trama principal demasiado fuerte.

Por lo tanto, quedamos a la espera del estreno de las nuevas temporadas de las series de Marvel. Una vez podamos disfrutar de ellas en Netflix, ya seremos capaces de juzgar por nosotros mismos.