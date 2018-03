Anoche pudimos disfrutar del capítulo 8×10 de ‘The Walking Dead’ en Fox; un episodio que no dejó indiferente a nadie y que creó una gran incógnita en torno a un personaje importante de la ficción ¡Alerta Spoiler!

Todos los que visteis la nueva entrega de ‘The Walking Dead’ anoche ya sabréis que Jadis se vio completamente superada por el dolor al quedarse sin su comunidad. Simon ha llevado a cabo una masacre que ha acabado con todos excepto con la propia Jadis. Momentos más tarde habla con Rick y Michonne con una actitud completamente abatida y hundida.

Este hecho llevó a muchísimos fans a pensar que en los próximos episodios se convertirá en Alpha, una de las villanas más destacadas en el cómic en el que está basada la serie de televisión. Hay varias razones para pensar en este cambio.

Por un lado, cuando Jadis tiene una conversación con Rick y Michonne, lo hace con una actitud bastante similar a la de Alpha. Por otro lado, en declaraciones que ha realizado a ComicBook la actriz que interpreta a este personaje, ha señalado que no le importaría raparse la cabeza para interpretar a Alpha.

No obstante, según Entertainment Weekly, la serie no tiene previsto convertir a Jadis en Alpha. La actriz ha señalado que a ella no le han comunicado nada de esto y que le han dicho que su personaje es completamente diferente.

El nuevo horizonte de ‘The Walking Dead’

El capítulo 8×10 de la ficción fue uno de los más interesantes que hemos visto en muchísimo tiempo. El momento cumbre fue la conversación que mantuvieron Rick y Negan durante los últimos minutos del episodio, y que prometieron muchísima acción para el próximo capítulo.

La gran guerra entre Rick y Negan está a punto de comenzar, y estamos seguros de que no defraudará a nadie. Algunos fans se quejan de la falta de acción de los últimos episodios, pero estamos seguros de que está bien guardada para crear una bomba en los próximos capítulos.

¿Qué os pareció a vosotros el capítulo 8×10 de ‘The Walking Dead’?