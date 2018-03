‘Black Mirror’ tendrá una quinta temporada en Netflix

‘Black Mirror’ es una de las series más aclamadas de Netflix, tanto por el público como por la crítica. Pues bien, hoy venimos con muy buenas noticias para los fans de la antología distópica de terror que acaba de renovarse por una quinta temporada. Así lo ha anunciado hace apenas unas horas Charlie Brooker en el perfil de Twitter de la ficción.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7

— Black Mirror (@blackmirror) March 5, 2018