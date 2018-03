‘Big Little Lies’: los nuevos regresos de la segunda temporada

Poco a poco, ‘Big Little Lies’ se está preparando para su segunda temporada. Así, HBO ha confirmado recientemente el regreso de algunos de los personajes de la serie de cara a los nuevos capítulos.

La segunda temporada de ‘Big Little Lies’

Tal y como hemos podido conocer, en los próximos episodios de ‘Big Little Lies’ regresará Iain Armitage, el actor que da vida a Ziggy Chapman, el hijo de Jane Chapman. También volverán los actores James Tupper y Jeffrey Nordling, quienes interpretan a Nathan Carlson y Gordon Klein, ex marido de Madeline Mackenzie y esposo de Renata, respectivamente. Pero ahí no acaba todo; porque en los nuevos episodios de la serie también veremos a Adam Scott como Ed Mackenzie, la actual pareja de Madeline.

Además del regreso de algunos de los personajes de la serie, también hemos podido conocer algunas de las tramas que vivirán cada uno de ellos. Por un lado, Ziggy Chapman comenzará un nuevo curso en la escuela. Por otro lado, Gordon Klein no lo tendrá nada fácil porque tendrá que hacer frente a las consecuencias de haber tomado una mala decisión, y está a punto de perderlo todo. Y, por último, Nathan Carlson tendrá que tratar de tener la mejor relación posible con su hija adolescente, al mismo tiempo que lidiará con una serie de acontecimientos que enturbiarán el matrimonio tan feliz que mantiene con Bonnie.

Por supuesto, en la segunda temporada de ‘Big Little Lies’ también participarán los protagonistas de la ficción, Witherspoon, Kravitz, Woodley y Nicole Kidman. Los nuevos capítulos de la serie irán más allá de los límites establecidos, explorando hasta dónde pueden llegar las mentiras y las traiciones, así como lo frágil que puede resultar un matrimonio y lo duro que es criar a los hijos.

Aunque todavía no se conoce la fecha exacta en la que llegará la segunda temporada de ‘Big Little Lies’ a HBO España, sí sabemos que será a lo largo del próximo año 2019. Algunos rumores señalan que será en la segunda mitad del año, aunque no hay nada confirmado.