The Walking Dead ya no convence a nadie

Hace apenas un par de días os contábamos el regreso de la segunda parte de la octava temporada de The Walking Dead. Un episodio de estreno cuyas expectativas eran muy altas por la muerte de uno de los grandes protagonistas. Pues bien, a juzgar por los datos, el capítulo 8×09 de The Walking Dead no triunfó demasiado.

El episodio fue visto en Estados Unidos por 8,3 millones de usuarios, con un rating del 3.6 entre el público de 18 a 49 años. Se trata del peor dato histórico de mitad de temporada de la serie.

Los datos de audiencia del capítulo 8×09 de The Walking Dead

Por tener una referencia, la cuarta temporada, estrenada en el año 2014, consiguió unos datos de audiencia de 15,8 millones de espectadores y un rating del 8.2. A partir de ahí, los datos de la serie han ido es descenso hasta lograr su mínimo histórico.

La primera temporada de la ficción fue la única que se emitió del tirón. A partir de la segunda, The Walking Dead ha emitido cada temporada dividida en dos partes de ocho episodios cada una. Pues bien, el pasado domingo 25 de febrero la serie obtuvo los registros más bajos desde el mismo mes en 2012.

Claro que no todos son malas noticias; el capítulo 8×09 ha sido más visto que el 8×08 emitido el pasado mes de diciembre, con (7,9 millones de espectadores y un 3.4 de rating.

The Walking Dead está en sus horas más bajas

Sin lugar a duda, una situación muy preocupante y que puede deberse a muchísimos factores. Por un lado, la despedida de uno de los actores principales de la serie, Chandler Riggs, que interpreta a Carl Grimes. Algo que no gustó en absoluto a los fans de The Walking Dead y que acabó con la dimisión del showrunner de la ficción, Scott Gimple.

Otra de las polémicas en torno a The Walking Dead tiene que ver con Lauren Cohan, la actriz que interpreta a Maggie en la serie. Todo parece apuntar a que dirá adiós a la ficción a lo largo de esta temporada. Y es que Lauren Cohan ya ha fichado por el piloto de una nueva serie.