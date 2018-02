Stranger Things sumará tres nuevos personajes en la tercera temporada

Muchísimo se está hablando de la tercera temporada de Stranger Things, una de las series más exitosas de Netflix. Todavía queda tiempo para que se estrene, pero poco a poco vamos conociendo cada vez más novedades sobre la misma. Pues bien, la última información que tenemos es que muy pronto va a comenzar un casting para encontrar a tres nuevos actores para la ficción.

Los nuevos personajes de la tercera temporada de Stranger Things

Además, ya sabemos a quién darán vida esos nuevos actores. Uno de los personajes será el Alcalde Larry Kline, un político egocéntrico y con unos valores muy tradicionales que se mueve únicamente bajo sus propios intereses. Para interpretar este papel, el estudio est´s buscando a un actor de entre 40 y 60 años.

Otro de los nuevos personajes que aparecerá en la tercera temporada de Stranger Things será Bruce, un reportero de unos 50 años con una moral muy sexista y un aspectocompletamente desliñado.

Y, por último, Patricia Brown, una dulce abuelita cuya mayor aficción es cuidar de las plantas de su jardín.

Teniendo estas descripciones en cuenta, es precisamente el personaje de Patricia Brown el que más misterio genera. Seguro que detrás de esa personalidad dulce e inocente se encuentra una mujer con muchísimos secretos que esconder.

Algo que hasta el momento no se ha señalado es si todos estos son personajes que tendrán un gran peso en la trama de la tercera temporada, o si por el contrario serán personajes episódicos.

La tercera temporada de Stranger Things

Aunque Netflix no ha confirmado nada por ahora, todo parece apuntar que los nuevos capítulos de la serie no llegarán hasta enero o febrero de 2019. El rodaje comenzará el próximo mes de abril y se extenderá hasta octubre.

No se sabe prácticamente nada de la trama, se conoce que los creadores han decidido darle un respiro a Will; según ellos mismos han confesado, no están dispuestos a hacerle cruzar el infierno por tercera temporada consecutiva.

Sin lugar a dudas, la expectación ante la tercera temporada de Stranger Things no puede ser mayor. Todo el mundo está deseando saber qué es lo que sucederá y cuál será la nueva trama. Aunque para saberlo todavía tenemos que esperar un poco…