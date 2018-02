“American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace” se estrenará en Netflix en marzo

Hace aproximadamente un mes, el pasado 17 de enero, Netflix España anunció que estrenaría la segunda temporada de American Crime Story, aunque sin dar ninguna fecha concreta sobre el estreno.

Pues bien, en las últimas horas la plataforma ha señalado que estrenará los nuevos capítulos de la ficción el próximo 30 de marzo. Exactamente nueve días después del final de la temporada en Estados Unidos, donde el último episodio se emitirá el 21 de marzo. Por lo tanto, seguro que se cuela algún que otro spoiler.

El asesinato de Gianni Versace

La segunda temporada de American Crime Story girará en torno a la novela de Mauren Orth “Vulgar Favors: Andrew Cunas, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History”.

American Crime Story es una de las miniseries más exitosas de los últimos tiempos. Narra la vida del diseñador Gianni Versace hasta su asesinato a manos de Andre Cunanan en la entrada de su mansión en Miami Beach, así como la posterior búsqueda por parte de la policía del asesino. Los principales protagonistas de la ficción son Edgar Ramírez, interpretando a Gianni Versace, y Penélope Cruz en la piel de su hermana Donatella. También participan en la serie Ricky Martin y Darren Criss como Antonio D’Amico y Andrew Cunanan.

La oposición de la familia Versace a American Crime Story

La segunda temporada de American Crime Story está envuelta en una gran polémica con la familia Versace. Según su portavoz, la familia en ningún caso ha autorizado la serie, por lo que los espectadores deben considerarla una obra de ficción. Además, ha señalado que se trata de una versión completamente falsa de la historia.

El propio Mario D’Amico ha explicado que la muerte de Versace en la serie es totalmente ridícula, y nada tiene que ver con la realidad. Además, ha comentado que lo que se muestra en la ficción es algo inventado ya que él no reaccionó tal y como se muestra en la misma a la muerte de Gianni Versace.

Por su parte, Penélope Cruz, una de las principales protagonistas de la serie, se defiende señalando que el tema está tratado con muchísimo respeto y que mantiene una gran relación de amistad con Donatella Versace a pesar de la oposición que tiene la familia Versace a la serie.