El personaje de Maggie se despide de The Walking Dead

The Walking Dead no para de darnos noticias. El próximo 25 de febrero se estrena la segunda parte de la octava temporada, y los nuevos episodios llegan más interesantes que nunca. Hace unos días os contábamos que otro personaje dirá adiós en la octava temporada de The Walking Dead. Pues bien, esta noticia parece prácticamente confirmada. Y es que Lauren Cohan ya ha firmado su contrato para otra serie de televisión.

Adiós a otro personaje en The Walking Dead

La actriz que interpreta el personaje de Maggie lleva en la serie desde la segunda temporada; el grupo formado por Rick, Carol, Daryl y Carl la conocieron en la granja de Hershel, junto a su padre y a su hermana. Rápidamente se ganó el cariño de los fans, en gran parte a debido a su relación con Glenn.

No obstante, parece que el futuro de Lauren Cohan en la serie no va más allá del corto plazo. Y es que la actriz acaba de firmar un contrato para participar en una serie de acción titulada Whiskey Cavalier. En la serie se meterá en el papel de una agente de la CIA valiente que junto con su compañero del FBI deberá salvar el mundo.

Las diferencias entre la actriz y AMC Studios no son nada nuevo. Todo comenzó hace unos meses cuando Lauren Cohan pidió que su sueldo se equiparase al de otros protagonistas como Andrew Lincoln y Norman Reedus, que interpretan a Rick y Daryl. Se calcula que Lauren Cohan cobra en torno a 50.000 dólares por episodio. Sin embargo, AMC no aceptó su propuesta y le invitó a salir de la serie.

La duda es cómo saldrá Maggie de la serie porque es el eje central de numerosas tramas actuales. Por un lado, está embarazada de Glenn. Y, por otro lado, se ha convertido en la líder de la comunidad de Hiltop.

Por el momento AMC Studios no ha confirmado ni desmentido nada. La posibilidad que más se baraja es que el futuro de Maggie quede en el aire al finalizar la octava temporada, y ya en la novena decidan qué hacer con el personaje.