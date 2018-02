Muy pronto daremos la bienvenida a una nueva serie que seguro consigue un gran éxito: The Feed. Tal y como hemos podido conocer, es una mezcla de The Walking Dead y Black Mirror, dos de las mejores series actuales. Se trata de la adaptación televisiva de la novela distópica de Nick Clark Windo publicada el pasado mes de enero. Tendrá un total de diez episodios.

Los responsables de The Feed son el productor de The Walking Dead, Channing Powell, y el productor británico Stephen Lambert. Además, el director principal es Carl Tibbets, responsable de varios episodios de Humans y Black Mirror.

En Estados Unidos la serie la emitirá Amazon en su plataforma. En cuanto a Europa, la emisión será responsabilidad de Liberty Global.

The Feed, una serie distópica centrada en la tecnología

The Feed tendrá lugar en un futuro muy cercano en el que la tecnología ha evolucionado a otro nivel; las personas podrán descargar un feed de redes sociales directamente en sus cerebros. Los protagonistas de la ficción serán una pareja que consiguen encontrar a su hija de seis años después de que haya desaparecido. Un momento muy delicado porque el feed desciende a pasos agigantados, y la sociedad se viene abajo.

El director ejecutivo de la serie señala que la historia lo tiene todo para conquistar a la audiencia. Además, explica que la historia es bastante creíble porque quizá dentro de unos años realmente podamos controlar las redes sociales con nuestra cabeza.

Bruce Mann, director de programación de Liberty Global, ha explicado que llevan bastante tiempo buscando un proyecto de este estilo. Señala que es un espectáculo a gran escala muy ambicioso sobre ideas actuales que pueden llegar a tener un impacto global.

Sin lugar a dudas, es una serie que tiene muy buena pinta y que nosotros ya estamos deseando ver en pantalla. Estamos seguros de que tendrá muchísimo éxito porque una mezcla de Black Mirror y The Walking Dead no puede fallar. Por el momento no se conoce la fecha de estreno, pero estaremos muy atentos a todo para manteneros al día.