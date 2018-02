El pasado mes de octubre Netflix lanzó la segunda temporada de Stranger Things, una de sus series más exitosas. El grupo de niños más famoso de la plataforma volvió a conquistar a la audiencia con nuevas aventuras y tramas. Así, Netflix ha decidido renovar la serie por una nueva temporada. Ya os podemos adelantar que tendrá un total de ocho capítulos, aunque por ahora no conocemos cuál será su duración.

Nuevos capítulos de Stranger Things

Tal y como hemos conocido en las últimas horas, la tercera temporada de Stranger Things tendrá los mismos capítulos que la primera temporada y uno menos que la segunda. Aunque no hay información oficial al respecto, el actor David Harbour, que interpreta a Jim, señaló el pasado mes de enero que la producción comenzará en abril de 2018. Por lo tanto, todo parece indicar que se estrenará el próximo año 2019.

La trama de la tercera temporada de Stranger Things tendrá lugar en el año 1985. Según el actor Matt Duffer, los niños poco a poco irán creciendo, evolucionando así tanto personalmente como en su relación con los demás.

¿Cómo será la tercera temporada de Stranger Things?

El productor Shwan Levy comentó que la tercera temporada de la serie no estará basada en la trama de Demogordon, sino que los protagonistas tendrán que hacer frente a nuevas amenazas. Además, confirmó que Noah Schnapp, el actor que interpreta a Will, se tomará un descanso después de dos temporadas de sufrimiento; no obstante, tendrá que hacer frente a diversos problemas.

Por el momento esto es todo lo que os podemos contar sobre la nueva temporada de Stranger Things. Seguro que en cuanto empiece la producción de los próximos episodios de la serie van surgiendo nuevas informaciones.

Stranger Things es una de las series con más éxito de Netflix en los últimos años. Las referencias a los año 80, los actores jóvenes y la mezcla de las aventuras la fantasía y el terror sobrenatural son las tres principales claves de la serie. En la tercera temporada nos esperarán muchísimas novedades que estamos deseando conocer.