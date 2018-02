Érase una vez (Once upon a time) ha confirmado que se despedirá después de su séptima temporada. Una de las series más exitosas de todos los tiempos y que nos ha permitido disfrutar de algunos cuentos clásicos de una forma diferente, no renovará por una octava temporada.

Aunque no se han dado a conocer las razones, tenemos que recordar que una gran mayoría del reparto abandonó la serie al final de la sexta temporada. Así, la séptima temporada de “Érase una vez” ha sido una vuelta a empezar, con nuevos actores y nuevas tramas; algo que no ha conseguido conquistar a la audiencia. Así, la serie finalizará el próximo mes de mayo.

Toca decir adiós a Érase una vez

Desde que comenzó Once upon a time hemos podido conocer de una forma diferente algunos de los cuentos clásicos de nuestra infancia como “Peter Pan”, “Caperucita Roja”, “Hansel y Gretel” o “La Bella y la Bestia”, entre otros muchos. No obstante, con la séptima temporada la ficción dio un giro de 180º debido a que una gran parte del reparto abandonó la serie; sólo tres de los actores principales se mantuvieron en parrilla: Lana Parrilla, Robert Carlyle y Colin O’Donoghue. Érase una vez introdujo a un Henry adulto, encargado de narrar la nueva historia.

Ha sido el showrunner de la serie, Adam Horowitz, el encargado de comunicarlo en su cuenta de Instagram, agradeciendo a todos los fans de Once upon a time que hayan estado ahí.

Once upon a time, una de las series más exitosas

En sus primeras temporadas esta serie fue un gran éxito a nivel mundial, y muy especialmente en Estados Unidos. No obstante, su popularidad fue poco a poco cayendo a lo largo de las temporadas: la primera sumó casi 12 millones de espectadores y la séptima apenas sobrepasó los tres millones. Nadie conoce la razón del por qué esta caída, aunque hay muchísimas teorías al respecto: tramas cada vez más repetitivas, giros de la historia que no tienen demasiado sentido…

Acerca del final de “Érase una vez”, por ahora sólo os podemos adelantar que será un final cerrado. No obstante, las esperanzas de volver a ver a algunos de los personajes que abandonaron la ficción en su sexta temporada son muy pocas.