Todos los fans de The Walking Dead estamos como locos esperando el regreso de la segunda parte de su octava temporada el próximo 25 de febrero. Muchísimo hemos hablado de la muerte de Carl, uno de los principales protagonistas de la serie y que nos dirá adiós en el primer episodio. Pues bien, ahora todo apunta a que no será el único personaje del que nos tengamos que despedir.

Otro personaje que tenemos que despedir en The Walking Dead

Esta misma semana han saltado todas las alarmas cuando se ha conocido la noticia de que Maggie podría desaparecer de The Walking Dead en los próximos capítulos. Un personaje que apareció en la segunda temporada y que ha conseguido conquistarnos a todos.

Vamos a ver la razón por la que se rumorea la salida de Maggie de la serie. Lauren Cohan, la actriz que interpreta al personaje, ha recibido más de diez ofertas para participar en nuevas series para la temporada 2018-2019. Así, su participación en la novena temporada de The Walking Dead está en el aire.

Además, hay que recordar que el contrato de Lauren Cohan finaliza con la octava temporada de The Walking Dead, por lo que podría optar por no renovarlo para la novena. El personaje ha ido ganando un cada vez mayor protagonismo en la serie. Así, Lauren Cohen ha solicitado que su salario se equipare al de otros protagonistas como Andrew Lincoln y Norman Reedus, pero por el momento no hay ningún acuerdo.

Si a la pérdida de Carl le sumamos también la de Maggie en los pocos capítulos que quedan para que finalice la octava temporada de The Walking Dead, a los fans se nos queda el corazón destrozado. Maggie es uno de los personajes favoritos de la serie, quien ha sabido sobreponerse de una manera fabulosa a todas las pérdidas que ha sufrido a lo largo de los episodios, consiguiendo convertirse en una de las líderes del grupo.

Los nuevos episodios de The Walking Dead

Además, en las últimas horas hemos conocido un nuevo avance de los nuevos capítulos, cargado de drama y acción. La guerra que mantienen los supervivientes contra Negan alcanzará cotas que nunca hemos visto hasta ahora.