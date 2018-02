La octava y última temporada de Juego de Tronos llegará el próximo año 2019. Los fans de la serie estamos como locos esperando noticias de los Siete Reinos. Y, por suerte, poco a poco vamos conociendo algunos detalles de los próximos capítulos. Esta misma semana unos fans han grabado y fotografiado unas imágenes muy cerca del set de rodaje de Juego de Tronos en Irlanda del Norte. Unas imágenes que nos dan algunas pistas sobre lo que veremos en la serie en 2019.

Irlanda del Norte es una de las localizaciones en las que se graba Juego de Tronos; es allí donde se localiza el castillo de Invernalia. El pasado miércoles 31 de enero los habitantes de un pueblo cercano presenciaron un gran incendio. Tal fue el revuelo que se organizó que incluso algunos vecinos alertaron a los bomberos ya que no sabían si el fuego era intencionado o no.

Según se ha podido saber, se trata del rodaje de una de las escenas más impactantes de la octava temporada de Juego de Tronos, con unos 500 extras. En ella, Winterfell queda totalmente reducido a cenizas.

Big night of filming for #GOT8 tonight 26/1 at the Winterfell Set Moneyglass N.Ireland 200+ extras in a big battle scene. This was awesome to see tonight. @WatchersOTWall @WiCnet @GofTNews @GameOfThronesF_ #WinterIsComing #GOT #GameofThrones8 #Ireland pic.twitter.com/UqbUNP0Ira

— Oakleaf Photography (@jct_c) January 26, 2018