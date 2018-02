Por fin podemos traeros buenas noticias acerca de House of Cards, una serie que el pasado año 2017 fue el foco de todas las miradas por las numerosas denuncias que recibió su protagonista por abuso sexual. Kevin Spacey fue despedido de la serie, algo que le costó a Netflix nada más y nada menos que 39 millones de dólares en pérdidas.

House of Cards vuelve con nuevos personajes

Pues bien, ahora se han sumado dos nuevos actores a la última temporada del drama político: Diane Lane y Greg Kinnear. Ambos son actores de gran relevancia, nominados al Óscar. Por el momento sólo se conoce que interpretarán a dos hermanos.

House of Cards sufrió un parón el pasado año tras el despido de Kevin Spacey después de que saliesen a la luz numerosos casos de abuso sexual. Parece que Netflix ya ha vuelto a coger las riendas de la serie y ahora mismo está preparándolo todo para ponerse en marcha con la última temporada de la serie.

Durante el parón, Netflix y los productores Media Rights Capital pensaron en la forma en la que podían reescribir la última temporada. Aunque por ahora no se conocen demasiados detalles, sí podemos adelantar que girará en torno a Claire Underwood. Parece algo lógico que sin Frank Underwood, la principal protagonista de la serie pase a ser la que hasta ahora era la estrella femenina de House of Cards.

Los fans de la serie están ansiosos por saber qué final le darán al personaje de Kevin Spacey. Todo apunta a que morirá, aunque hay otras muchas teorías abiertas.

¿Cómo será la sexta temporada de House of Cards?

El rodaje de la sexta temporada de la serie comenzó en octubre de 2017. No obstante, tuvieron que cancelarlo y será ahora, a principios de 2018, cuando se reanude. No se conocen demasiados detalles sobre la sexta temporada de House of Cards, pero sí os podemos adelantar que será más corta que las anteriores.

Sobre cuándo llegará a Netflix, por el momento no hay ninguna fecha fijada, pero seguramente será el próximo año 2019. Lo que sí está 100% confirmado es que la sexta temporada será la última de House of Cards.