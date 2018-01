El final de Modern Family está muy cerca

Poner punto y final a una serie tan popular como Modern Family no es en absoluto sencillo. En el mundo televisivo nos encontramos con series muy buenas pero que no tienen demasiado éxito, y finalmente son canceladas; también series que funcionan muy bien y que se alargan hasta que terminan por cansar a los espectadores. Pues bien, Modern Family llegará a su fin en el momento exacto, algo que no es demasiado habitual, su décima temporada será la ultima de la serie.

La décima y última temporada de Modern Family

Steve Levitan y Christopher Lloyd, showrunners y creadores de la serie, han señalado que Modern Family llegará a su fin en la temporada televisiva 2018-2019. Ahora mismo se está emitiendo su novena temporada. Aunque continúa siendo una serie muy popular, lo cierto es que su audiencia ha sufrido un descenso muy importante.

Los capítulos de la novena temporada rondan los 6 millones de espectadores, cuando lo habitual es que Modern Family supere con holgura los 13 millones de espectadores por capítulo. Quizá esta sea una de las principales razones que haya impulsado a poner punto y final a la serie.

Otra de las razones del final de Modern Family tiene que ver con los contratos de los protagonistas. Todos llegan a su fin en la décima temporada y, de renovarlos, seguro que muchos de los actores y actrices pedirán un aumento de sueldo considerable. Recordemos que algunos de los más jóvenes se embolsan más de 100.000 dólares por capítulo, el resto, a partir de esa cifra.

¿El adiós definitivo a Modern Family?

Claro que por el momento no se trata de una noticia definitiva. Levitan ha explicado que por ahora no quiere decir que es imposible que Modern Family vaya más allá de su décima temporada. No obstante, sí ha querido destacar que no se ve capaz de imaginar una undécima temporada de la serie.

Otra de las cosas sobre las que se está hablando de Modern Family es que muy pronto podría llegar un spin-off, aunque por el momento no se ha especificado sobre quién.

No son buenas noticias para los fans de Modern Family. Pero que una serie termine justo cuando debe hacerlo es muy positivo.