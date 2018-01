The End of the F***ing World, la nueva serie que triunfa en Netflix

Hace tan sólo unos días se estrenó en Netflix el road movie The End of the F***ing World, la adaptación del cómic homónimo de Charles S. Forsman. El éxito que está cosechando la serie es enorme; incluso ya hay quienes señalan que puede convertirse en una de las más vistas de Netflix en 2018, e incluso superando en número de espectadores a Por 13 razones, que triunfó el pasado año 2017.

Trama de The End of the F***ing World

La serie cuenta la historia de dos adolescentes, James y Alyssa. Ambos están completamente hartos de sus vidas y sienten que nadie les comprende, de forma que deciden escapar. Aunque pueda parecer una serie simple en cuanto a trama, lo cierto es que tiene muchísimo fondo. Por un lado James es un psicópata que disfruta matando animales y cuyo único objetivo en el viaje es acabar con la vida de su amiga. Y, por otro lado, Alyssa, una joven que sólo se dedica a insultar y criticar a todo los que se le acercan.

Ambos adolescentes se embarcan en una aventura por gran parte de Gran Bretaña, la cual les viene muy bien para conocerse entre ellos, y también para saber más sobre sí mismos.

Opinión sobre The End of the F***ing World

The End of the F***ing World es una de esas series que recomendamos a todos los usuarios de Netflix. Con un humor negro que a veces resulta de lo más maquiavélico, la serie consta de ocho episodios de 25 minutos de duración cada uno.

Al ser episodios cortos, la verdad es que resulta muy sencilla y amena de ver. La relación de James y Alyssa, así como la personalidad de cada uno de los personajes, tiene algo que te mantiene enganchado a la pantalla hasta el final. Con un marcado estilo británico tanto en cuanto a vestuario como a ambientación, lo tiene todo a su favor para convertirse en uno de los grandes éxitos de Netflix en 2018.

Aunque por el momento no hay nada confirmado, se rumorea con la posibilidad de que The End of the F***ing World tenga una segunda temporada.