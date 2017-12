Juego de Tronos vuelve a ser la serie más pirateada del año

En esta época del año, no solo son habituales los villancicos, el turrón o la decoración navideña, sino también la publicación de todas esas listas que resumen la temporada seriéfila que ya se despide. En esta ocasión, no hablamos de la ficción más vista, ni de los estrenos más exitosos y mucho menos de todas aquellas historias que vivieron su despedida definitiva. Ahora es el momento de otorgar el título a la serie más pirateada de 2017. Un puesto que, por sexto año consecutivo, recae en la que siempre será una de las grandes superproducciones de la pequeña pantalla: Juego de Tronos.

Juego de Tronos lidera las descargas en Internet

El primer puesto de la clasificación ha sido incapaz de sorprender a la audiencia, pues se trata de una revelación que muchos ya daban por hecho. Una reacción que también afecta a la serie que ocupa el segundo lugar de la lista. A pesar de las muchas críticas que ha recibido durante las últimas semanas, The Walking Dead se mantiene en lo más alto de la programación. Al igual que The Big Bang Theory, Arrow, The Flash o Rick y Morty, que regresó este año con su tercera temporada en antena.

Sin embargo, TorrentFreak, plataforma encargada de realizar el estudio, también ha dado grandes sorpresas. Estas recaen en títulos como Suits o Sherlock, series que apenas tienen visibilidad durante su emisión, pero que cosechan en secreto millones de espectadores.

Llama también la atención la presencia de Prision Break, cuya esperada continuación, tras más de ocho años de ausencia, resultó ser un auténtico fracaso. Al menos según datos oficiales, pues en las descargas ilegales ocupa uno de los puestos privilegiados. Todo ello mientras Westworld, Lucifer y The Grand Tour, títulos correspondientes a la lista de 2016, abandonan el ranking de las series más pirateadas del año.

Las series más pirateadas de 2017