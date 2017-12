Los creadores de Peaky Blinders convertirán la serie en un musical

Tras meses de rumores y especulaciones, parece que esa noticia más propia del Día de los Inocentes por fin ha sido confirmada por los responsables del proyecto. Tal y como han asegurado los creadores de Peaky Blinders, la serie tendrá muy pronto su propia versión musical sobre las tablas. La idea de convertir la historia de los hermanos Shelby en un espectáculo visual plagado de baile y pegadizas melodías se encuentra actualmente es su momento más álgido, de acuerdo a las declaraciones de la productora ejecutiva de la ficción, Caryn Mandabach.

“Va muy bien, avanzando. No es algo que vayáis a ver mañana, pero estamos teniendo reuniones y están siendo geniales. Como podrás imaginar, esas reuniones son realmente divertidas”, comentaba Mandabach a Radiotimes. El equipo que se encuentra detrás de la posible obra teatral se muestra convencido del potencial del argumento. El mismo que podría adquirir un nuevo matiz con la película que Steven Knight lleva años planificando. “La gente no tiende a hacerlo, pero eso no significa que no deberíamos hacerlo. Siempre hemos hablado de eso. Siempre hemos sentido que en estos días sería algo interesante de hacer. La gente dice que no haces la película hasta que eres impopular, pero no estoy de acuerdo”, asegura Knight en relación al proyecto.

La duda que ahora surge entre la gran horda de fans que cosecha la ficción es: ¿Participarán en el musical el reparto original de Peaky Blinders? Sin duda, su fichaje garantizaría el éxito de la producción.

Peaky Blinders regresará en 2019

Otra de las noticias relacionadas con la serie estrella de la BBC Two corresponde a la fecha de estreno de la quinta temporada de Peaky Blinders, cuya cuarta y última entrega se despidió de la audiencia hace escasos días. Este regreso ya fue confirmado meses atrás y tendrá lugar en 2019. Una renovación que se extenderá en el tiempo durante, al menos, dos entregas más. Steven Knight ha confesado en más de una ocasión su intención de finalizar la serie cuando los protagonistas reciban el reconocimiento público que tanto merecen.

“Me encantaría llegar al punto en que Tommy sea nombrado caballero y se convierta en Sir Tommy Shelby por el buen trabajo que ha hecho”, dijo Knight. “Y este es un camino bien pisado de gángsters“, añade. ¿Llegarán los temidos y sanguinarios hermanos Shelby hasta tal punto?