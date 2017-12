The Punisher triunfa en Netflix y consigue una segunda temporada

Para nadie es un secreto la complicada trayectoria televisiva de Marvel en Netflix. A pesar de mantenerse firmes en el catálogo, ninguna de sus producciones ha conseguido la acogida de sus principales competidores. Al contrario que en la gran pantalla, los superhéroes de DC Cómics triunfan frente a los de Marvel. Arrow, The Flash o Supergirl nada tienen que temer a figuras como Luke Cage, Iron Fist o Daredevil.

Una publicación compartida de The Punisher (@thepunisher) el 18 de Nov de 2017 a la(s) 2:00 PST

Así, en un intento de triunfar en el género, la plataforma recurrió a un paladín contrario a los que ya habían acaparado toda su atención. The Punisher llegó a Netflix como un soplo de aire fresco y, aunque no recibió el respaldo esperado por parte de la crítica, sí que suma ya una fiel y ferviente horda de seguidores. Gracias en gran parte a la magnífica interpretación de su protagonista, el actor de The Walking Dead Jon Bernthal. “En general, The Punisher no es sólo satisfactoria sino sorprendente. Sin superpoderes ni superhéroes, el universo de Marvel es más indulgente y más interesante”, alabó por ejemplo el medio estadounidense Variety.

Una renovación nada sorprendente

Time to reload. #ThePunisher Season 2 is coming. Una publicación compartida de The Punisher (@thepunisher) el 12 de Dic de 2017 a la(s) 1:00 PST

Siguiendo la estela de sus antecesoras, The Punisher seguirá dando guerra en Netflix durante al menos un año más. La plataforma ha renovado uno de sus últimos estrenos por una segunda temporada. Así, el imperio de Marvel se consolida cada vez más, pues todas sus producciones regresarán también en 2018.

A pesar de que todavía se desconocen los detalles correspondientes a esta nueva entrega, lo más probable es que conste de nuevo de trece episodios. La duda reside ahora en la línea que seguirá el futuro argumento, pues la primera temporada finalizó su andadura en antena con ese final soñado por el protagonista. Frank Castle lograba así su ansiada venganza, al dar caza a los responsables de la muerte de su familia. Un terrible acontecimiento que, por suerte, provocó el nacimiento de ese “héroe” que Netflix llevaba tanto tiempo buscando.