Homeland: Trailer y fecha de estreno de la séptima temporada

Renovarse o morir. Esta ha sido la filosofía que Homeland ha adoptado durante las dos últimas temporadas, como método para rescatar un potente argumento que ya había caído en la extenuación. Sin embargo, el nuevo rumbo adoptado por Carrie y el resto de personajes ha conseguido recuperar el esplendor de los primeros años, el mismo que ahora se extiende hasta una séptima temporada.

La ficción protagonizada por Claire Danes y Mandy Patinkin regresará a la programación de FOX con una nueva entrega, que seguirá las consecuencias del intento de asesinato de la Presidenta de los Estados Unidos. Una figura de suma influencia que ahora se convertirá en el enemigo a batir para Carrie. La nueva tanda de episodios verá la luz el próximo 11 de febrero, un estreno que ya cuenta con su primer adelanto.

To bring down a conspiracy on the inside, you need someone on the outside. #Homeland returns Feb 11 at 9p/8c on #Showtime. pic.twitter.com/hh2KOOVJ3J

— Homeland (@SHO_Homeland) 12 de diciembre de 2017