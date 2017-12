Así es The Terror, la nueva serie de Ridley Scott para AMC

El género de terror se encuentra actualmente en su momento más dulce. En el pasado, la televisión sentía especial predilección por esas temáticas aptas para tipo de públicos como la comedia, el drama o el romance. Sin embargo, con el paso de los años, la audiencia requiere también otro tipo de contenidos, capaces de mantener su atención en cada secuencia. Un propósito que las series de miedo cumplen a raja tabla. Y si no que se lo digan a las exitosas American Horror Story, Masters of Horror, Dead Set o incluso a clásicos como Expediente X o Twin Peaks.

Esta irremediable atracción es un hecho también para el gran cineasta británico Ridley Scott, inmerso actualmente en la producción de su nueva serie de televisión: The Terror. Como su propio nombre indica, los protagonistas de la historia deberán enfrentarse a múltiples peligros, mientras intentan escapar del lugar inhóspito en el que han quedado atrapados. Scott se encuentra detrás de algunos de los títulos más aclamados de la historia del cine. ‘Alien, el octavo pasajero’, ‘Blade Runner’, ‘Thelma y Louise’, ‘Gladiator’ o ‘American Gangster’ son solo una cuarta parte de su increíble currículum, cuya atmósfera inquietante y conmovedora se verá también en The Terror.

Una fuerza sobrenatural pérdida en el Ártico

La serie no solo es uno de los proyectos más prometedores de la próxima temporada, sino también la adaptación de la obra homónima de Dan Simmons, inspirada en una historia real. Según relata la sinopsis oficial publicada por la cadena AMC, encargada de su emisión, el argumento se centra en dos busques del ejército británico que quedan atrapados en el hielo del Ártico. La tripulación es incapaz de escapar ni huir a ningún lugar, dejándoles a merced del paso del tiempo. Su única esperanza radica en el lento y tardío deshielo.

Sin embargo, la espera no será tan tranquila como ellos esperaban. Las condiciones de vida a 50 grados bajo cero son muy difíciles: se les acaba la comida, los barcos comienzan a deteriorarse y las enfermedades se ceban con varios de ellos. Además, la extraña presencia de una criatura misteriosa les hace comprender a la tripulación que no sólo deberán sobrevivir al frío, la rebelión e incluso el canibalismo. También lo deberán hacer ante una temible fuerza sobrenatural… “The Terror es una combinación de ciencia ficción y narración histórica y estamos seguros de que complementará a la perfección al resto de nuestras series como Fear the Walking Dead, Humans o Into the Badlands”, señala Harold Gronhenthal, EVP Programming and Operations de AMC y Sundance Channel Global.

El reparto encargado de representar tan terrible agonía está compuesto por algunos de los rostros más conocidos del panorama televisivo actual. Lideran el elenco Jared Harris, Ciaran Hinds y Tobias Menzies, famosos por su trabajo en series de la talla de The Crown, Mad Men, Juego de Tronos y Outlander. Adam Nagaitis y Paul Ready completan el reparto protagonista. “The Terror refleja la lucha del hombre con la naturaleza lo que la convierte en una serie que atrapa. Por eso, necesita un tipo muy especial de actores” comenta Joel Stillerman, Presidente de desarrollo y producción original de AMC y SundanceTV.

The Terror, una historia real

A pesar de los elementos fantásticos que aporta The Terror, la serie está basada en una historia real: la llamada Expedición Perdida de Franklin. Sir John Franklin y los 128 miembros de su tripulación partieron de Inglaterra el 19 de mayo de 1845, con el objetivo de atravesar el último tramo del Paso del Noroete, aún inexplorado. Sin embargo, ninguno cumplió tal propósito al quedar atrapados en el estrecho Victoria, en el ártico canadiense. Al igual que en la ficción, uno a uno los supervivientes fueron muriendo por causas que aún se desconocen.

El hambre, la hipotermia, el escorbuto o el envenenamiento por plomo son algunas de las razones que los expertos barajan. Un misterio que alcanzó su punto álgido en 2014, cuando se hallaron los barcos naufragados de la expedición. ¿Estás preparado para formar también parte de esta aterradora aventura?