El Ala Oeste de la Casa Blanca podría tener pronto un remake

El ala oeste de la Casa Blanca finalizó su andadura televisiva en 2006, tras mantenerse en lo más alto de la programación durante siete largas temporadas. Su trayectoria en antena quedó marcada por unos increíbles datos de audiencia, el respaldo de la crítica especializada y la friolera de 26 Premios Emmy. Una cifra que le otorga el título de la serie con más galardones de la historia del certamen.

Por estos y otros muchos motivos, no es de extrañar que su creador, Aaron Sorkin, se plantee resucitar la ficción. Según informa The Hollywood Reporter en exclusiva, el famoso productor y director estadounidense podría estar detrás del remake de El ala oeste de la Casa Blanca. Un proyecto que todavía se encuentra en el aire, pero que ya baraja a su principal protagonista.

Sterling K. Brown como Presidente de los Estados Unidos

Una publicación compartida de Sterling Brown (@sterlingkbrown) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 3:20 PDT

El actor que ahora triunfa interpretando a Randall Pearson en el drama de Fox This is us sería el principal candidato para dar vida al futuro Presidente de los Estados Unidos. “Me imagino a Sterling K. Brown como presidente. Además, podría ocurrir una especie de emergencia, una situación muy delicada que involucre una amenaza de guerra o algo por el estilo. Así Bartlet, desde hace tiempo retirado, sería consultado de la manera en que Bill Clinton solía consultar con Nixon”, propuso Sorkin durante una entrevista.

En base a esta idea inicial, el remake de El ala oeste de la Casa Blanca contaría con parte del reparto original. Recordemos que Jed Bartlet, personaje al que dio vida Martin Sheen, se mantuvo al frente del equipo desde el estreno de la serie en 1999. Sin embargo, el ambiente que ahora se respira en la Casa Blanca quedaría al margen de esta nueva versión.

Sorkin ha confesado que no tiene intención alguna en representar la administración republicana que actualmente ejerce Donald Trump. “Trump es exactamente lo que parece: un tipo realmente tonto con un trastorno psiquiátrico observable”, asegura el también creador del drama periodístico The Newsroom.