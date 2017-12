Critic´s Choice Awards 2018: Lista completa de nominados

La temporada de premios ha comenzado a un ritmo frenético. Tras conocer los nominados a los Globos de Oro 2018, la Asociación de Críticos estadounidenses ha dado a conocer los candidatos de su 23ª edición, que se celebrará el próximo jueves 11 de enero. Este enfrentamiento entre los titanes de la pequeña pantalla ha sacado a relucir las series mejor consideradas de la temporada. Recordemos que los nominados son seleccionados por aquellos periodistas especializados que durante el año consumen y analizan todo contenido seriéfilo emitido en televisión.

Este año, a pesar de que Netflix lidera la mayoría de categorías, con un total de 20 nominaciones, es la serie de FX Feud: Bette y Joan la que acumula más reconocimientos a nivel individual. Seguida muy de cerca por Fargo y Big Little Lies, que ha sido renovada por una segunda entrega. Además, destaca la presencia de producciones de escasa trayectoria, como ya ha ocurrido en los Globos de Oro. The Marvelous Mrs. Maisel, Glow, Godless, The Good Fight o The Sinner son algunas de ellas. ¿Conseguirán desbancar a los más veteranos? ¿Cuáles son tus favoritas en la quiniela?

Lista completa de nominados de los Critic´s Choice Awards 2018

The Big Bang Theory Black-ish GLOW The Marvelous Mrs. Maisel Modern Family Patriot Actor de comedia

Anthony Anderson – Black-ish Aziz Ansari – Master of None Hank Azaria – Brockmire Ted Danson – The Good Place Thomas Middleditch – Silicon Valley Randall Park – Fresh Off the Boat Actriz de comedia

Actor de reparto en comedia

Tituss Burgess – Unbreakable Kimmy Schmidt Walton Goggins – Vice Principals Sean Hayes – Will & Grace Marc Maron – GLOW Kumail Nanjiani – Silicon Valley Ed O’Neill – Modern Family Actriz de reparto en comedia

Serie de drama

American Gods The Crown Juego de Tronos The Handmaid’s Tale Stranger Things This Is Us Actor de drama

Sterling K. Brown – This Is Us Paul Giamatti – Billions Freddie Highmore – Bates Motel Ian McShane – American Gods Bob Odenkirk – Better Call Saul Liev Schreiber – Ray Donovan Actriz de drama

Actor de reparto en drama

Bobby Cannavale – Mr. Robot Asia Kate Dillon – Billions Peter Dinklage – Juego de Tronos David Harbour – Stranger Things Delroy Lindo – The Good Fight Michael McKean – Better Call Saul Actriz de reparto en drama

Miniserie

American Vandal Big Little Lies Fargo Feud: Bette y Joan Godless The Long Road Home Actor en miniserie o tv movie

Jeff Daniels – Godless Robert De Niro – The Wizard of Lies Ewan McGregor – Fargo Jack O’Connell – Godless Evan Peters – American Horror Story: Cult Bill Pullman – The Sinner Jimmy Tatro – American Vandal Actriz en miniserie o tv movie

Reese Witherspoon – Big Little Lies