Los 8 momentos más impactantes de la ficción seriada en 2017

Este año 2017 ha dejado para la posteridad grandes momentos seriéfilos. Escenas que han mantenido en vilo a la audiencia durante días, inundando la red de teorías y especulaciones. Este es justo el encanto de las producciones de calidad, todas ellas tienen el poder de sorprender y emocionar a los miles de espectadores que acuden a su cita cada semana.

Muertes inesperadas, luchas encarnizadas, ansiados regresos y también buenas noticias que nadie supo prevenir con antelación. Son estos los instantes que marcan la diferencia y que hoy queremos recordar, en homenaje a la ficción televisiva que tantas alegrías nos ha dado a lo largo de los últimos doce meses. Ponte cómodo y ¡a disfrutar!

Todas contra el maltrato

Nadie puede negar que Big Little Lies es una de las series de la temporada. A pesar de contar con un argumento bastante elemental, a simple vista, en realidad estamos ante un escaparate aparentemente idílico que guarda todo tipo de traumas, rivalidades y mentiras. Una historia alejada de la superficialidad, a favor del empoderamiento femenino y en contra de una lacra social como es la violencia de género. El final de su primera entrega nos deja una revelación sorprendente y la unión de unas mujeres que dejan atrás sus rencillas por el bien común.

La cruda realidad

Por Trece Razones ha sido una de las series más polémicas del último año. Su visión de temas tan importantes y controvertidos como el bulling, el acoso sexual o el suicidio han levantado ampollas. De igual forma que muchos han agradecido su valentía por dar visibilidad a este tipo de problemas, de gran influencia en los más jóvenes. Sin duda, el momento más impactante de la primera temporada es la muerte de la protagonista, que decide acabar con su vida tras sufrir multitud de desprecios y vejaciones.

Las gemelas malvadas siempre funcionan

Una de las series que ha dicho adiós en 2017 ha sido Pequeñas Mentirosas. A pesar de sus idas y venidas, la adaptación de la saga homónima de Sara Shepard consiguió levantar una fiel horda de seguidores, que observaron con la boca abierta este inesperado giro de los acontecimientos. Resulta que esa persona anónima que llevaba años atormentando a las protagonistas era, en realidad, la hermana gemela de Spencer. Una trama absurda y forzada para algunos, pero que logró poner punto y final a la serie por todo lo alto.

Los dragones ya no son indestructibles

Ha sido muy complicado escoger una sola escena de la última temporada de Juego de Tronos, plagada de momentos de auténtico infarto. La muerte de personajes icónicos siempre ha estado a la orden del día, sin embargo, nadie pudo contener la impresión al ver a Viserion caer fulminado sobre un lago helado. La audiencia por fin es consciente del poder del Rey de la Noche, que ahora cuenta entre sus filas con un dragón capaz de destruir el Muro en apenas unos minutos.

¿Qué fue de Laura Palmer?

Impactante siempre ha sido un adjetivo unido a la serie fetiche de David Lynch. Twin Peaks pasará a la posteridad como un relato plagado de inquietud, asombro y desconcierto. Tres sentimientos que estuvieron también presentes en el final definitivo del revival o tercera temporada de la ficción. Este está protagonizado por la inolvidable Laura Palmer, quien en compañía del Agente Cooper busca cerrar el círculo de su macabra historia. Imposible olvidar ese grito ensordecedor que pone punto y final a la escena.

El poder del amor

Quien nos iba a decir hace diez años que Sheldon Cooper hincaría la rodilla para declararse a una mujer. Sus manías y excentricidades ya son cosa del pasado, un cambio que ha favorecido el devenir de la serie, para muchos en continua decadencia. No todos los grandes momentos del año iban a ser tristes y funestos. También hay hueco para las buenas noticias y esta es una de ellas.

Una entrada en escena memorable

El reencuentro entre Eleven y Mike se hizo de rogar. Tras ocho episodios en continúa agonía, los dos jóvenes enamorados volvían a estar juntos. Eso sí, no sin antes matar a un demogorgón, exorcitar a su mejor amigo y viajar a una dimensión desconocida empeñada en acabar con el planeta. ¡Viva Stranger Things!

Una mordedura que lo cambiará todo

Hacía mucho tiempo que los protagonistas de The Walking Dead andaban más preocupados por el resto de supervivientes que por los miles de zombies que campan a sus anchas por el mundo. Antes ellos eran el verdadero enemigo, al menos hasta que la maldad del hombre afloró sin sentido. No obstante, los caminantes han sido los responsables de la última y fatídica muerte de la serie. El joven Carl Grimes no resistirá hasta 2018, pues una terrible mordedura ha puesto fin a su andadura en este universo postapocalíptico. El capítulo en cuestión se convirtió en todo un mar de lágrimas.