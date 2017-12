George Clooney y Netflix preparan una serie sobre el Watergate

El caso Watergate fue un escándalo político que tuvo lugar en Estados Unidos durante la década de 1970 y en el que estuvo involucrado el entonces presidente republicano Richard Nixon. La noticia saltó a la opinión pública a raíz del robo de documentos clasificados en la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata. Un grave delito que la administración de Nixon encubrió a propósito y que desveló, meses después, un sin fin de actividades clandestinas e ilegales, que motivaron la renuncia de Nixon a su puesto en la Casa Blanca.

Como si de una película se tratara, el escándalo del Watergate todavía sigue muy presente en la sociedad norteamericana. Protagonizando multitud de producciones que no hacen sino avivar la polémica. Los últimos en subirse al carro son Netflix y el actor George Clooney, que ya preparan una nueva miniserie sobre los hechos.

En Netflix también hay sitio para la política

Tras una lucha encarnizada por obtener los derechos de emisión, Netflix ha sido finalmente la cadena afortunada, que ampliará así su extenso y alabado catálogo de series documentales. El escritor Matt Charman, responsable del éxito de taquilla ‘El puente de los espías’, de Steven Spielberg, se encuentra también detrás del proyecto, que llevará por nombre Watergate. La miniserie constará de un total de ocho episodios. Cada uno de ellos se centrará en una figura relacionada con el escándalo que revolucionó a toda una generación de votantes. Como es el caso del entonces fiscal general John Mitchell o el abogado de Richard Nixon, John Ehrlichman.

Por el momento, se desconoce si el actor George Clooney ejercerá también como protagonista de la serie. Pues son muchos los títulos en los que no solo actúa como productor ejecutivo, sino como parte del reparto. Recordemos si no su participación en ‘Buenas noches y buena suerte’ y ‘The Monuments Men’. La fecha de estreno oficial también permanece en el más absoluto misterio. Aunque esto no ha impedido que las expectativas se sitúen ya en lo más alto.