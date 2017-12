¿Retomará Ian McKellen el papel de Gandalf en la serie de Amazon?

La futura adaptación televisiva de El Señor de los Anillos es, sin duda, uno de los proyectos más esperados del próximo año. Amazon ha tirado la casa por la ventana para producir la serie que podría convertirse en la sucesora de la gran Juego de Tronos, cuyo desenlace definitivo llegará en 2019. Más de 250 millones de dólares de presupuesto deberían ser suficientes para levantar de nuevo los puntos más significativos de la Tierra Media. Un lugar al que podrían regresar también algunas de las figuras más importantes de la saga cinematográfica dirigida por Peter Jackson.

Son muchos los miembros del reparto original que han dado su opinión sobre esta nueva versión de la obra de Tolkien. Sin embargo, solo uno ha conseguido despertar el interés de los responsables de la ficción. Ian McKellen, quien dio vida a Gandalf en la gran pantalla, se ha mostrado reacio a que otro actor ponga rostro a su personaje fetiche. Una reacción que ha hecho saltar todas las alarmas.

¿Volverá Ian McKellen a interpretar a Gandalf?

Durante una entrevista en el Graham Norton Show de BBC 2 Radio, el actor británico ha dejado una puerta abierta a retomar uno de sus papeles más icónicos. “No he dicho que sí porque no me han preguntado. ¿Pero sugieres que otra persona le va a dar vida? Gandalf tiene como 7.000 años, por lo que todavía no soy demasiado viejo para el papel”, ha confesado McKellen, provocando un gran entusiasmo entre los muchos fans de la trilogía.

Debemos reconocer que sería muy extraño ver a otro actor enfundado en esa larga túnica gris, pues McKellen la ha lucido como nadie durante las seis películas sobre el universo que Tolkien creo hace ya más de medio siglo. Pues él es uno de los pocos personajes que ha aparecido tanto en ‘El Señor de los Anillos’, como en ‘El Hobbit’. ¿Se darán por aludidos los responsables de la adaptación? Sin duda, el fichaje de Ian McKellen sería un gran reclamo para convencer a los millones de espectadores que ya dieron una oportunidad a la saga cinematográfica. Además de ser la manera perfecta de unir todas las historias desarrolladas hasta la fecha.