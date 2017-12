Los SAG Awards 2017 desvelan los actores más destacados del año

Ahora llega el turno del Sindicato de Actores de Estados Unidos, conocido mundialmente por las siglas SAG, que dan nombre al importante certamen de premios que inició su andadura en 1995. Cada año, más de 4.200 miembros escogidos al azar seleccionan las mejores actuaciones de la temporada, tanto en el cine como en la pequeña pantalla. A diferencia del resto de ceremonias, los SAG Awards solo reconocen la labor de los actores y actrices del gremio, obviando categorías como Mejor Serie, Mejor Director o Mejor Guión. Aunque los resultados suelen afectar también al devenir de la ficción en la que participan los premiados.

La 24ª edición de los SAG Awards se celebrará el próximo 21 de enero, con la actriz Kristen Bell como maestra de ceremonias. Siguiendo la estela del resto de premios, Big Little Lies y Feud se mantienen como favoritas también en el apartado interpretativo. Mientras que GLOW y Netflix dan la campanada en las distintas categorías de comedia, con cuatro nominaciones en total, incluida Mejor Reparto. Sorprende también la nominación de Millie Bobby Brown, de tan solo trece años, por su papel de Once en la aclamada Stranger Things. Al igual que la incursión de series de nuevo cuño como Ozark, Godless, The Wizard of Lies o Genius, que ya prepara su segunda temporada con Antonio Banderas a la cabeza.

Además, ficciones ya asentadas en la programación demuestran, una vez más, su hegemonía en la pantalla. Es el caso de Juego de Tronos, con tres nominaciones; Shameless, Better Call Saul, Sherlock, The Walking Dead o Veep, gran ausente en la próxima edición de los Globos de Oro. El año pasado, The Crown, Stranger Things y Orange is the New Black alzaron sus estatuillas al aire como principales triunfadoras de la gala. ¿Qué nombres tomarán ahora el relevo como mejores intérpretes del año? ¡Qué comiencen las apuestas!

Lista completa de nominados a los SAG Awards 2017

Mejor actor de película para televisión o miniserie

Benedict Cumberbatch – Sherlock: The Lying Detective

Jeff Daniels – Godless

Robert De Niro – Wizard of Lies

Geoffrey Rush – Genius

Alexander Skarsgard – Big Little Lies

Laura Dern – Big Little Lies

Nicole Kidman – Big Little Lies

Jessica Lange – Feud

Susan Sarandon – Feud

Reese Witherspoon – Big Little Lies

Mejor actor de drama

Jason Bateman – Ozark

Sterling K. Brown – This Is Us

Peter Dinklage – Juego de tronos

David Harbour – Stranger Things

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Millie Bobby Brown – Stranger Things

Claire Foy – The Crown

Laura Linney – Ozark

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Robin Wright – House of Cards

Mejor actor de comedia

Anthony Anderson – Black-ish

Aziz Ansari – Master of None

Larry David – Curb Your Enthusiasm

Sean Hayes – Will & Grace

William H. Macy – Shameless

Marc Maron – GLOW

Uzo Aduba – Orange Is The New Black

Alison Brie – GLOW

Jane Fonda – Grace and Frankie

Julia Louis-Dreyfus – Veep

Lily Tomlin – Grace and Frankie

Mejor reparto de drama

The Crown

Juego de tronos

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This Is Us

Black-ish

Curb Your Enthusiasm

GLOW

Orange Is The New Black

Veep