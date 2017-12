Globos de Oro 2018: Los grandes olvidados de la próxima edición

Nunca llueve a gusto de todos y si no que se lo digan a los actores, actrices o series de televisión que se han quedado fuera de las nominaciones de los Globos de Oro 2018. Como es habitual en un certamen como este, acostumbrado a asombrar a la audiencia con su lista de candidatos, son muchas las sorpresas que han marcado el devenir de la próxima edición. Cuya ceremonia se celebrará el 7 de enero en el hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, con Seth Meyer como conductor de la misma.

A pesar de lo que muchos puedan pensar, estas ausencias nada tienen que ver con la calidad de las producciones afectadas. Nadie discute la nominación de títulos como Big Little Lies, The Handmaid’s Tale o Feud. Sin embargo, existen otros que merecían también cierto reconocimiento y que este año han dejado su hueco a series con apenas un par de episodios en el aire. Hablamos de The Sinner, Ozark, The Good Doctor, SMILF o la recién estrenada The Marvelous Mrs. Maisel. Grandes promesas de la pequeña pantalla que han tomado el relevo de los veteranos ya consagrados.

Ahora ha llegado el momento de dejar la decepción a un lado y hacer un repaso por las producciones que este año no incluirán un nuevo galardón en su extenso currículum. Aunque seguro que la audiencia se mantendrá fiel a ellas.

Veep

La primera sorpresa ha llegado de la mano de Veep, una comedia que se ha mantenido como favorita en su categoría desde su primera nominación en 2013. Sin embargo, en esta ocasión, ni la serie ni su protagonista, Julia Louis-Dreyfus, ganadora de seis premios Emmy consecutivos por el papel de Selina Meyes, forman parte de la lista de candidatos. Una decisión que ha sorprendido a la comunidad seriéfila.

Transparent

Lo mismo podría haber ocurrido con Transparent, otra ficción recurrente en este tipo de certámenes, si no fuera por el escándalo sexual que ha envuelto a su protagonista. Hace tan solo unas semanas, Jeffrey Tambor fue acusado de una conducta ilícita por una compañera de reparto. Esta delicada situación habría motivado a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood a descartar toda nominación relacionada con el suceso.

Mindhunter

Son muchas las series de nuevo cuño que ya forman parte de la historia de los Globos de Oro, un exclusivo grupo al que debería pertenecer una de las sorpresas de la temporada: Mindhunter. El trabajo de Netflix y David Fincher al frente de la producción es impecable, recibiendo el apoyo tanto del público como de la crítica especializada. Una notoriedad mucho más concienzuda que la de algunas de las nominadas. ¿A qué se debe este rechazo?

Juego de Tronos

La ausencia de Juego de Tronos en la mayoría de entregas de premios era algo que ya se veía venir, debido al retraso del estreno de la séptima temporada. Sin embargo, esta sí llegó a tiempo para formar parte de los Globos de Oro, que han respondido a una de las mejores entregas de la serie con tan solo una nominación a Mejor Serie de Drama. Un estimable reconocimiento que ha pasado por alto la increíble interpretación de su reparto protagonista.

Recordemos que en esta edición, y por primera vez en la historia, Juego de Tronos propuso a Emilia Clarke y Kit Harington en la categoría de Mejor Actriz y Actor. Algo que ha podido perjudicarles ante tanta competencia.

The Leftovers

A pesar de que The Leftovers nunca ha sido una serie afín a estos premios, muchos esperaban que su trayectoria recibiera por fin el reconocimiento que merece tras su despedida definitiva. La serie de HBO puso punto y final a su historia a principios de 2017, con un episodio muy aclamado entre sus muchos seguidores.

Twin Peaks

Y mientras unos dicen adiós a la audiencia, otros regresan tras 25 años de ausencia. El revival de Twin Peaks ha sido uno de los acontecimientos del año. Mark Frost y David Lynch trajeron de nuevo esa atmósfera oscura e inquietante que ya conquistó al público en el pasado y que ahora es todo un referente para las nuevas generaciones. Todo seriéfilo empedernido disfrutó como un niño con esta tercera entrega que, sorprendentemente, no ha sido incluida en la categoría de miniserie. Eso sí, nuestro querido Agente Cooper sí opta al premio de Mejor Actor.

The Deuce

Otra de las novedades más potentes de la temporada ha sido, sin duda, The Deuce. Esta producción de HBO, que narra la consolidación de la industria del porno en el Nueva York de los años 70, cuenta con uno de los repartos más absorbentes del panorama actual. Afortunadamente, la maravillosa Maggie Gyllenhaale es una firme candidata en la categoría de Mejor Actriz Protagonista, pero ¿y James Franco? El actor da vida a dos hermanos gemelos totalmente opuestos. Una interpretación magistral que ha sido obviada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.