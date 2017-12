Legends of Tomorrow dice adiós a otro de sus superhéroes

Tener un reparto tan numeroso y siempre expuesto a multitud de peligros hace que las bajas en el reparto ocurran con demasiada asiduidad. Hace tan solo unas semanas, Legends of Tomorrow dijo adiós a una de sus figuras más queridas y carismáticas, el doctor Martin Stein, también conocido como Firestrom. Este fatídico momento tuvo lugar en el monumental crossover que la cadena The CW emitió bajo el título Crisis on Earth-X. La salida de Victor Garber colmó de dudas a los muchos fans de la ficción, pues su personaje comparte alter ego con otro de los miembros del equipo, Jax, interpretado por Franz Drameh.

¿Estamos ante el final del poderoso Firestorm?

El último episodio emitido hasta la fecha nos dejó con un mal sabor de boca. Tras la pérdida de su amigo y compañero, Jax decidió abandonar la Waverider, dejando un gran vacío en el elenco protagonista. Según el medio estadounidense Entertainment Weekly, la decisión parece definitiva y no ha pillado por sorpresa a una audiencia que ya echa de menos al joven supérheroe. Los poderes de Firestrom quedaron neutralizados tras la muerte de Stein, razón más que suficiente para que Jax busque ahora un nuevo rumbo en su vida. No obstante, los responsables de la ficción han asegurado que la puerta siempre estará abierta para una posible reaparición.

There’s only one man equipped to deal with demons. Stream the midseason finale on The CW App, then watch Constantine on @cwseed! #LegendsOfTomorrow Una publicación compartida de DC’s Legends of Tomorrow (@cw_legendsoftomorrow) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 8:58 PST

Afortunadamente, Legends of Tomorrow parece haber encontrado al sustituto perfecto. El episodio final de la primera parte de la temporada, que regresará a la programación el próximo mes de febrero, contó también con una aparición estelar que podría ser determinante para el futuro de la serie. Constantine hizo por fin acto de presencia, tras meses de rumores sobre su incorporación al reparto. ¿Conseguirá el cazador de demonios cubrir el hueco de Firestrom? Tendremos que esperar hasta 2018 para comprobarlo.