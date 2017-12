The Walking Dead: La muerte de un personaje marca el final ‘midseason’

¡CUIDADO, SPOILERS DEL ÚLTIMO CAPÍTULO!

Quien avisa no es traidor. Hace ya varias semanas, los responsables de The Walking Dead dejaron clara su intención de crear un final ‘midseason’ explosivo, intenso y desgarrador. Tres adjetivos que siempre han acompañado a este tipo de episodios en la serie de AMC. Sin embargo, nadie pudo imaginar el desenlace que finalmente veríamos en la pequeña pantalla. Muchos ya apuntaban al fallecimiento de uno de los protagonistas, pues desde la transformación de Sasha ninguno de los supervivientes había sufrido las consecuencias del apocalipsis zombie. Una carencia que ahora ha sido solventada con creces.

El pasado domingo, los fans acérrimos de la ficción presenciaron entre lágrimas la despedida de uno de los pocos personajes que se ha mantenido en pie desde el primer episodio. Un detalle que hace más dolorosa la fatal noticia. Hablamos de Carl Grimes, interpretado por Chandler Riggs. El hijo de Rick mostraba en la última escena del capítulo esa mordedura que pronto le causará la muerte, pues el joven héroe todavía permanece con vida. Su salida definitiva está prevista para 2018, al comienzo de la segunda parte de la temporada.

La cadena AMC ha asegurado que este momento llegará el próximo domingo 25 de febrero, día en el que se retomará la emisión de la octava entrega. Todavía quedan ocho episodios para conocer el devenir de los protagonistas, que deberán superar el contraataque de los temibles Salvadores. Recordemos que estos buscan venganza por la emboscada que Rick, Ezequiel y Maggie planificaron en su contra, matando a gran parte de los suyos y destruyendo el Santuario. ¿Cambiarán las cosas tras el final de Carl?

Una muerte polémica y confusa

Son muchos los espectadores que han mostrado su indignación por el futuro del joven Grimes, tildando su muerte de forzada e innecesaria. Un sentimiento que se ve acrecentado por el auténtico destino del personaje. En la saga de cómics que inspira la ficción, Carl todavía continúa vivo y se convierte en una de las figuras más significativas de la historia, siendo el relevo generacional de su padre al frente del grupo. Entonces, ¿a qué se debe este giro drástico en los acontecimiento?

El propio Chandler Riggs asegura que su salida se introdujo en el argumento para cambiar el rumbo de esa guerra que promete acabar con todo y con todos, devolviendo así la humanidad a Rick, sumido en la más absoluta oscuridad. Carl siempre ha destacado por su empatía y compasión hacia el resto de personajes, buenos o malos. Un carácter que intentará inculcar a su padre. “No puedes matar a todos y cada uno de los Salvadores, no todo el mundo es mala persona y tiene que haber más opciones además de solamente matar a gente”, explicaba Carl en el último episodio.

Con estas declaraciones y la confirmación oficial del showrunner, la audiencia debe empezar a olvidar esas teorías que circulan por la red sobre la supuesta inmunidad de Carl al virus. “No hay forma de que pueda regresar de eso. Su historia definitivamente llega a su fin”, confesó Riggs durante una entrevista con The Hollywood Reporter.

El equipo de The Walking Dead reacciona

Andrew Lincoln, actor que da vida a Rick en la ficción, ha sido el primero en compartir su reacción ante la muerte de su hijo en la ficción. “Nunca lo vi venir, porque siempre pensé que el niño sería el futuro, y eso era el objetivo de todo esto, que iba a entregar el revolver y dejarlo alejarse en la distancia, ¿sabes? Así que fue increíblemente impactante”, declaró Lincoln durante una entrevista para Entertaiment Weekly.

Por su parte, Scott Gimple, productor ejecutivo, ha explicado que “a lo largo de la serie, Carl ha estado a la sombra de Rick, aprendiendo de él y observándolo. Creo que cada momento de la serie ha llevado a ese instante con Carl al mando de todos en Alexandria para que ese plan de escape ocurra”. Unas declaraciones que se suman a las del auténtico protagonista. Chandler Riggs ha confesado su sorpresa al descubrir la muerte de Carl: “No me esperaba que fueran a matar a Carl, pero es un buen propósito en la historia. Todavía queda un poco más de Carl en la serie, y eso impacta a Rick, Michonne y a todo el mundo. A pesar de que la historia de Carl esté llegando a su final, no ha terminado aún”.