Primer vistazo de Heridas Abiertas, la serie de Amy Adams para HBO

Como todo actor que se precie, Amy Adams comenzó hace unos meses su primera andadura televisiva. Un medio que actualmente atraviesa su momento más dulce, alcanzando la influencia y repercusión de su principal competidor, el cine. Productores, directores e intérpretes han caído rendidos a la calidad y versatilidad de los contenidos que ahora se crean para la pequeña pantalla. Heridas Abiertas en uno de esos proyectos. Con el sello de HBO a sus espaldas, la primera ficción protagonizada por Amy Adams ha presentado esta semana sus primeras imágenes promocionales, a través del medio Entertainment Weekly.

Este primer vistazo llama la atención gracias a una estética oscura e inquietante, donde la actriz y cantante estadounidense consigue acaparar toda la atención. La atmósfera sigue la estela de un argumento que no dejará indiferente a nadie, plagado de momentos sumidos en la más absoluta oscuridad. Heridas Abiertas cuenta la historia de Camille Parker, a la que da vida la ganadora de dos Globos de Oro, una mujer que tras pasar una larga temporada en un hospital psiquiátrico debe regresar a su ciudad natal para investigar el asesinato de dos niñas.

El oscuro mundo de Gillian Flynn

Este traumático suceso despertará a los fantasmas de la protagonista, que deberá enfrentarse de nuevo a la tóxica relación que mantiene con su madre y su hermanastra. “Creo que ha sido una carga muy grande para Amy llevar ese personaje”, admite Marti Noxon, guionista de la ficción. Un peso que también ha recaído sobre la autora de la novela que inspira la serie de televisión: Gillian Flynn. La escritora y periodista se encuentra detrás de otros títulos que se han convertido en grandes éxitos de taquilla. Como es el caso de ‘Lugares lejanos’ y ‘Perdida’, dirigida por David Fincher y encarnada por Ben Affleck y Rosamund Pike.

Ambas producciones comparten con Heridas Abiertas ese ambiente donde el misterio y el terror confluyen de manera magistral, dejando una sensación agridulce en el espectador. “Me ponía muy nerviosa pensar que se convirtiese en una película de terror sin más y perdiese profundidad. El misterio está en quién es Camille y que pasó en su cuidad más que en quién cometió los asesinatos”, asegura Flynn en una entrevista con EW.

De Big Little Lies a Heridas Abiertas

Esta personalidad quedará representada a la perfección gracias a su director, Jean-Marc Vallée, responsable de otra de las series estrella de la cadena: Big Little Lies. Tras abandonar la ficción protagonizada por Nicole Kidman y Reese Witherspoon, el canadiense se ha embarcado en esta nueva y prometedora aventura, que constará de un total de ocho episodios. Vallée actuará también como productor ejecutivo de la ficción, puesto que compartirá con Gillian Flynn, su socio Nathan Ross y la propia Amy Adams. Si el plan continúa según lo previsto, Heridas Abiertas se incorporará a la programación de HBO el próximo verano.

Esta no es la primera vez que Adams y Vallée cruzan sus caminos en el ámbito profesional. Ambos trabajaron juntos en un biopic de la cantante Janis Joplin, que finalmente no vio la luz por motivos legales. Adams estará acompañada en el reparto principal por Chris Messina, Eliza Scanlen, Taylor John Smith, Will Chase, Jackson Hurst, Catherine Carlen, Patricia Clarkson, Madison Davenport y Elizabeth Perkins, entre otros.