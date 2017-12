The Witcher da el salto a la televisión de la mano de Netflix

El pasado mes de marzo, Netflix dio a conocer su nuevo proyecto televisivo: la adaptación del clásico videojuego The Witcher. Un popular entretenimiento basado a su vez en la saga literaria publicada en 1992 por el escritor polaco Andrzej Sapkowski. Una fulgurante trayectoria que casi incluye en su currículum una dudosa versión cinematográfica, la misma que finalmente ha optado por esa pequeña pantalla que ahora goza de gran prestigio y reputación. “Sapkowski ha creado un mundo rico y memorable, mágico y familiar a la vez”, dijo Erik Barmack, vicepresidente de series internacionales de Netflix, tras conocerse la noticia. “No podríamos estar más excitados por compartirlo con los usuarios de Netflix de todo el mundo”.

Como ya descubrimos en su momento, la futura ficción cuenta con Sean Daniel y Jason Brown como productores ejecutivos. Mientras que Tomas Baginski, responsable del vídeo introductorio de los tres primeros videojuegos, ejercerá como director de algunos de los episodios. Sin embargo, un nuevo miembro se ha unido estos días al equipo. Hablamos de Lauren Schmidt Hissrih, guionista de Daredevil y The Defenders. Su elección hace presagiar el tono con el que Netflix hará frente a la adaptación, plagada de acción y personajes memorables.

Es cierto que, a día de hoy, ambas producciones no gozan de la acogida esperada dentro de la plataforma, pero la riqueza del material original y el renombre del equipo creativo podrían construir ese relato fantástico que Netflix lleva tanto tiempo esperando. “Las historias de Witcher siguen a una familia poco convencional que se une para luchar por la verdad en un mundo peligroso. Los personajes son originales, divertidos y constantemente sorprendentes y no podemos esperar para darles vida en Netflix”, aseguran Daniel y Brown.

Play the GOTY Edition of the most awarded game of 2015 — The Witcher 3: Wild Hunt. Available now!https://t.co/FLiKYy4dxx

— The Witcher (@witchergame) 30 de agosto de 2016