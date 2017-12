Nadie puede negar el lugar privilegiado que Vikingos ocupa dentro de la programación de History Channel. Esta fue presentada en 2013 como la primera serie original de la cadena, obteniendo una increíble acogida no solo entre los espectadores habituales, sino ampliando sus fronteras a los amantes de la ficción televisiva. Por esta razón, no es de extrañar que el canal quiera mantener el legado de su producción estrella hasta las últimas consecuencias. A pesar de que Vikingos atraviesa ahora una de sus épocas de mayor esplendor, lo más probable es que su trayectoria finalice en un futuro próximo. Una situación que ha obligado a los responsables a buscar una solución óptima.

¿Spin-off de Vikingos a la vista?

Unas semanas antes del estreno de la quinta entrega, actualmente en emisión, History Channel confirmó la renovación de su argumento por una sexta temporada. La misma que ya ha iniciado su proceso de rodaje. Sin embargo, esta semana se ha hecho pública una noticia de gran interés para los fans acérrimos de la ficción. Según informa en exclusiva el medio estadounidense Deadline, la cadena ha dejado clara su intención de producir muy pronto el primer spin-off de Vikingos.

La noticia no ha sido confirmada oficialmente, al igual que la identidad del personaje que pasará a protagonizar su propia serie. No obstante, el productor ejecutivo Eli Lehrer se ha mostrado optimista al respecto, aunque no ha querido dejar clara la situación actual del proyecto. “Creo que Michael Hirst está tan ocupado escribiendo los episodios que hemos ordenado ahora que no puedo imaginar que él tenga tiempo de pensar sobre hacer un spin-off. Entonces, la respuesta es que, por ahora, no hemos tenido ninguna conversaciones sobre ello, excepto sobre cómo conseguir más capítulos de Vikingos. Es un trabajo monumental, pero lo hace ver como que es fácil y con ecuanimidad”, ha explicado Lehrer.

Por el momento, History Channel se encuentra inmerso en la producción de nuevas series originales. Tras el éxito de Vikingos y el drama militar SIX, así como el recién lanzamiento de Knightfall, centrada en la orden de los Templarios, la cadena ha optado por concentrar todos sus esfuerzos en crear un catálogo de ficción histórica que deje huella en la televisión.