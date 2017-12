Tras casi dos semanas ofreciendo toda la información correspondiente a la nueva entrega, Black Mirror ha presentado por fin el trailer y póster oficiales de su sexto y último episodio, titulado ‘USS Callister’. Es innegable que su argumento está inspirado en el clásico de ciencia ficción Star Trek. Su estética futurista, la naturaleza de los personajes y el entorno en el que se desarrolla la acción evitan cualquier tipo de equívoco.

Según hemos podido comprobar en el trailer, los espectadores vivirán grandes aventuras a bordo de la nave espacial liderada por el Capitán Daly. Él y su equipo de confianza tienen la misión de explorar la galaxia y superar todos los peligros que salgan a su encuentro. En esta ocasión, el protagonismo recae en el nuevo miembro del equipo, una joven inexperta que descubrirá todo un mundo ante sus ojos.

