Altered Carbon, espectacular distopía sobre la vida eterna

Nadie puede negar la época de gran esplendor que actualmente atraviesan las series ambientadas en un futuro distópico. Era imposible imaginar la popularidad de la que ahora disfruta dicha temática cuando, en 2011, Charlie Brooker presentó al mundo una antología que mostraba lo peor del ser humano, en sintonía con el avance de las nuevas tecnologías. Décadas más tarde, la pequeña pantalla se nutre de esas historias que muestran el devenir de una sociedad en continua decadencia. The Handmaid’s Tale, Los 100, Westworld, Utopía o The Man in the High Castle son solo algunas de las producciones que han conquista a una audiencia cada vez más exigente.

Este es ahora el objetivo a batir de la nueva y prometedora apuesta de Netflix. Bajo el título Altered Carbon, la plataforma de streaming se ha embarcado en la adaptación de la novela homónima de Richard K. Morgan, un relato que examina las consecuencias de la vida eterna. Siguiendo el subgénero conocido como cyberpunk, ubicado dentro de la ciencia ficción, Altered Carbon recuerda a uno de los grandes clásicos del séptimo arte, ‘Blade Runner’. Su argumento es mucho más positivo y esperanzador que la obra dirigida por Ridley Scott, pero su estética consigue trasladar al espectador hasta las calles por las que paseó Harrison Ford en la versión de 1982.

Detrás de este nuevo proyecto se encuentra un equipo creativo de gran potencial. A la cabeza encontramos a la productora Laeta Kalogridis, responsable de éxitos de taquilla como ‘Shutter Island’, ‘Avatar’ o ‘Terminator Génesis’. No obstante, la dirección del episodio piloto ha recaído sobre Miguel Sapochnik, el hombre que dio vida a uno de los episodios más aclamados de Juego de Tronos, ‘La batalla de los bastardos’. “Miguel es un director visionario”, dice Kalogridis. “Es capaz de combinar un alcance y una escala enormes con momentos humanos intensamente emocionales, eso es increíblemente raro y Miguel lo hace como respirar”, asegura la propia Kalogridis para el medio Entertainment Weekly

Un viaje de 300 años al futuro

Altered Carbon aborda un futuro donde la conciencia humana puede ser almacenada en un pequeño dispositivo, conocido en la serie como pila cortical. Este aparato permite a los más pudientes del lugar mejorar continuamente su apariencia física, habitando cuerpos más jóvenes donde implantan su antigua memoria. Una práctica que les permite ser inmortales. El argumento se centra en el soldado de élite Takeshi Kovacs, quien vuelve a la vida tras ser asesinado siglos atrás.

Sin embargo, por sorpresa para el protagonista, su apariencia ha cambiado desde entonces, pues ahora reside en un nuevo cuerpo que le protege de aquellos que consiguieron eliminarle en el pasado. Su objetivo será investigar la muerte de Laurens Bancrof, el hombre más rico del planeta. Una misión que le hará replantearse su antigua existencia.

“La complejidad de la historia requiere, como se suele ocurrir en el ‘noir’, realizar un misterio criminal extremadamente retorcido, pero también tenía que ser un tono adulto duro”, explica Laeta Kalogridis. La guionista ha defendido a capa y espada el proyecto durante 15 años, creado inicialmente para la gran pantalla. Una larga cruzada que Netflix resolvió con una inversión millonaria. “Tratamos de imaginar cómo sería un futuro globalizado potencial en la Tierra, con una cierta cantidad de cambio tecnológico, una cierta cantidad de familiaridad tecnológica y un grado muy grande de familiaridad humana”, añade Kalogridis.

La espera se alarga hasta febrero de 2018

La primera temporada de Altered Carbon constará de diez episodios, que verán la luz en la plataforma el próximo 2 de febrero de 2018. Una fecha que cambiará para siempre la trayectoria del gigante televisivo, pues Netflix hará frente a la serie más cara de su historia. Joel Kinnaman, Will Yun Lee, Renée Elise Goldsberry, James Purefoy, Kristin Lehman, Martha Higareda, Dichen Lachman, Leonardo Nam, Hayley Law y Ato Essandoh componen el reparto protagonista.