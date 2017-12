House of Cards finalizará con su sexta temporada y sin Kevin Spacey

¡CUIDADO, POSIBLES SPOILERS!

Tras el escándalo que sumió a Kevin Spacey en un torbellino de acusaciones por acoso y abuso sexual, su serie de cabecera se ha mantenido en un punto sin retorno. Durante los últimos dos meses, el tándem compuesto por House of Cards y Netflix se ha enfrentado a un sin fin de problemas, todos ellos relacionados con la continuidad de un relato que ha hecho historia en la plataforma, manchado ahora por los actos de su protagonista.

En primer lugar, se barajó la posibilidad de cancelar la ficción de manera definitiva, pues un futuro sin Frank Underwood parecía demasiado complicado y pesimista. Después, saltó a la palestra una opción que podría seguir adelante a pesar de la renovación. Hablamos de ese spin-off liderado por uno de los personajes más atractivos de la serie: Doug Stamper. No obstante, ha sido la última alternativa la que finalmente ha convencido a los responsables de la producción.

Según ha confirmado Netflix esta misma semana, House of Cards regresará a la programación con una sexta y última temporada. Como era de esperar, Kevin Spacey no formará parte del reparto protagonista. ¿Qué ocurrirá entonces con su personaje? A pesar de que nadie se ha pronunciado al respecto, lo más probable es que Frank Underwood pierda la vida de manera abrupta e inesperada. Al no contar con el actor para los nuevos capítulos, este suceso jamás quedará plasmado en la pequeña pantalla. Así, la futura entrega comenzaría después de la despedida del que ha sido su principal cabecilla.

Claire Underwood toma el relevo

“Estamos muy entusiasmados con cerrar el show para los fanáticos”, dijo Ted Sarandos, quien habló el lunes en la Conferencia Global de Comunicaciones y Medios de UBS en Nueva York. La muerte de Frank Underwood traerá consigo un importante cambio en el argumento. House of Cards tendrá a partir de ahora una nueva y prometedora protagonista. Robin Wright tomará las riendas de la ficción en compañía de su papel estrella: la fría y manipuladora Claire Underwood.

La actual Presidenta de los Estados Unidos, cargo que obtuvo tras usurpar a su marido y asesinar a su amante y posible detractor, se convertirá en el núcleo central de la acción. Una decisión que la actriz Robin Wright sabrá afrontar gracias a la fuerza que siempre ha destacado en su interpretación, pero que ha sembrado la duda en los fans acérrimos de la ficción. ¿Conseguirá estar a la altura del inolvidable Frank Underwood?

El pasado mes de junio, Frank Pugliese, showrunner de la ficción, ya anunció que Claire Underwood encabezaría un arco argumental muy potente en la sexta temporada. El mismo que ahora se mostrará en su máximo esplendor. “No creo que ella lo haga de la manera en que Frank lo hizo. Pero podría ser realmente emocionante. Las necesidades de Claire son únicas. Queremos que Francis y Claire sean iguales pero diferentes”, aseguró Pugliese.

House of Cards se despide con su temporada más corta

La noticia de la reanudación de la sexta temporada ha llegado acompañada de jugosos detalles. House of Cards se despedirá de la audiencia con una entrega mucho más breve que las anteriores. Frente a los trece episodios habituales, la temporada final constará de un total de ocho, cuyo rodaje comenzará a principios de 2018. Los dos primeros capítulos ya completaron su grabación antes del escándalo sexual, aunque se desconoce si se mantendrán intactos tras los últimos acontecimientos.