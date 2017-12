Black Mirror presenta los teasers de ‘Hang the DJ’ y ‘Metalhead’

¡Y seguimos con los 13 días de Black Mirror! Después de presentar a la audiencia los tres primeros episodios de la cuarta temporada, Netflix sigue adelante con su estrategia, publicando los teasers promocionales de ‘Hang the DJ’ y ‘Metalhead’, dos de los capítulos más controvertidos. Siguiendo la línea de sus antecesores, solo quedaría pendiente el avance de ‘USS Callister’, inspirado en el clásico de ciencia ficción Star Trek.

Adiós al romanticismo

‘Hang the DJ’ no es solo una de las frases más recordadas del tema ‘Panic’ de la banda The Smiths, sino también el título de uno de esos episodios que hacen mella en la audiencia por su realismo y cercanía. A través de un sistema de citas que señala la fecha de caducidad de cada relación, Charlie Brooker ofrece una visión alternativa de las comedias románticas a las que ya estamos acostumbrados. El protagonista, interpretado por Joe Cole, famoso por su trabajo en Peaky Blinders, se enfrenta a una situación frustrante e incómoda, al ver como su vida sentimental se rige por los dictados de un pequeño dispositivo.

“El argumento para este episodio se centra en una especie de Spotify para las relaciones”, explicó el propio Brooker. “Imagina un servicio que te ofrece una lista de reproducción de todas las relaciones que vas a tener a lo largo de tu vida. Esto elimina las conjeturas del romance. Es un episodio bastante lúdico, realmente”, añade. Su temática recuerda mucho al capítulo de la tercera temporada ‘Caída en picado’, donde las personas pueden calificar y ser calificadas en cada interacción social que realicen. Ambas demuestran la influencia que las aplicaciones móviles tienen sobre nuestro vínculo con los demás.

En el reparto protagonista encontramos no solo al joven Joe Cole, sino también a Georgina Campbell y George Blagden. En esta ocasión, la dirección del episodio recae en Tim Van Patten, responsable de títulos tan célebres como Los Soprano o Juego de Tronos.

Una huida en blanco y negro

Por su parte, ‘Metalhead’ nos traslada a una persecución sin salida. La protagonista de la historia, Bella, se muestra aterrorizada tras la fuga de lo que ella denomina “un perro”. Sin embargo, la acción se centrará en “un acosador sin piedad que empuja a un trío de carroñeros hasta los límites más insospechados”, según narra la sinopsis oficial del capítulo. En apenas 45 segundos de duración, el teaser ya sitúa al episodio entre los más terroríficos de la ficción. Una atmósfera que se ve acrecentada por el formato en blanco y negro que imperará en la mayoría de las escenas.

We found a dog at the warehouse. pic.twitter.com/gjuslPU97x — Black Mirror (@blackmirror) 2 de diciembre de 2017

“Son solo 38 minutos de capítulo y es deliberadamente una historia atrás. Es una pequeña pesadilla tecnológica en contra de… No quiero decir contrarreloj, pero es muy rápida y primordial”, confesó Brooker. “No es el tipo de historia que tendemos a hacer. Tendemos a centrarnos más en un dilema humano”. Esta quinta entrega está dirigida por David Slade, mientras que el reparto protagonista lo conforman Maxime Peake, Jake Davies y Clint Dyer.