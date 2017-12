Stranger Things confirma oficialmente su esperada renovación

Stranger Things llegó el año pasado al catálogo de Netflix ajena al fenómeno fan que se formaría a su alrededor con el estreno de su primera temporada. La crítica alabó sin medida a su jovencísimo reparto, ese aire nostálgico de los 80 y su fabulosa aportación al thriller más misterioso y aterrador. Un recorrido que obtuvo 18 nominaciones a los Premios Emmy y que dejó en evidencia la renovación inminente de su segunda entrega. Ahora, tras la emisión de esta, la única capaz de superar los datos cosechados por su antecesora, la historia se repite.

¿Alguien dudó en algún momento del regreso de Stranger Things? Imposible. Con apenas un mes al frente de la plataforma, la serie creada por los hermanos Duffer ha confirmado de manera oficial la producción de una tercera entrega, que verá la luz previsiblemente en 2018.

FOR THE LOVE OF STEVE, DUH! So hold tight baby darts — season 3 is officially happening. — Netflix US (@netflix) 1 de diciembre de 2017

“¡Por el amor de Steve!”. Con estas palabras, Netflix ha hecho pública la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter. Y es que después de los últimos acontecimientos, Once, Will, Dustin, Mike y el resto de habitantes de Hawkins tienen todavía muchas aventuras que protagonizar. ¿Qué nos deparará este nuevo capítulo de Stranger Things? Los hermanos Duffer lo tienen claro:“Tenemos un objetivo final, sabemos a dónde queremos ir. No estamos seguros de cuanto tardaremos en llegar allí, pero tenemos un plan”.

Todo lo que sabemos sobre la tercera temporada de Stranger Things

¿En qué época estará ambientada?

Por el momento, son muy pocos los datos que se conocen de esta futura temporada. Sabemos a ciencia cierta que la acción experimentará un nuevo salto temporal, mucho más prolongado que el anterior. Una decisión motivada por el más que evidente crecimiento de su elenco protagonista. Según afirman medios internacionales, lo más probable es que el argumento siga ambientado en la década de 1980.

Sin embargo, este viaje al futuro podría extenderse más de 10 meses, que es el tiempo que transcurrió entre el final de la entrega inaugural y el inicio de la segunda. Si finalmente este salto temporal se introduce en la trama, los chicos harán frente a su primer año en el instituto. Una nueva etapa acorde con la edad que les corresponde.

El regreso de un personaje muy importante

Uno de los momentos más polémicos y recordados de la última temporada es la aparición de Kali, también conocida como Ocho. Una joven que fue sujeto de pruebas en el Laboratorio Nacional de Hawkins, lugar donde compartió estancia con Once. El episodio dedicado a este personaje inesperado causó una gran decepción entre la audiencia, pues su historia quedó inacabada. Además, motivó el interés por esas otras personas que sufrieron los mismos experimentos que Ocho y Once. ¿Aparecerán alguna vez en la ficción?

Los hermanos Duffer han hablado en más de una ocasión de su intención de recuperar a esta adolescente rebelde con poderes psíquicos. “Es extraño que no resolvamos la historia de Kali. Diría que hay muchas posibilidades de que regrese… Estamos comenzando a construir la tercera temporada y todavía debemos averiguar si incluirla”, explicó Matt Duffer durante una entrevista con el medio estadounidense Deadline.

Kali no será el único personaje secundario que podría adquirir una mayor presencia en la pantalla. La hermana de Lucas, Erica, consiguió con apenas tres escenas conquistar a toda la audiencia, ganándose así un regreso casi asegurado en 2018.

¿Qué ocurre con el Monstruo sombra?

Tras la última escena emitida, el regreso del temido antagonista es más que probable. Aunque Once consiguió cerrar el portal que unía ambos mundos, esta extraña criatura todavía acecha a los protagonistas desde esa dimensión alternativa que es Del revés. “Han cerrado la puerta al Monstruo sombra, pero no solo se encuentra en Del Revés, sino que está muy interesado en los niños, y en particular en Once“, dijo Ross Duffer a The Hollywood Reporter. “No había coincidido con ella ni sus poderes hasta el último episodio. Ahora, es consciente de su situación y su potencial”, añade.