Crisis on Earth-X: Los mejores momentos del crossover definitivo

La semana pasada, la cadena The CW emitió el tradicional crossover entre todas las series de superhéroes que componen su programación. Bajo el título Crisis on Earth-X, The Flash, Arrow, Supergirl y Legends of Tomorrow ofrecieron cuatro episodios de auténtico infarto, ese especial con el que todo fanático del universo DC ha soñado alguna vez en la vida. Batallas épicas, reencuentros inesperados, trágicas despedidas, amores apasionados y la aparición de nuevos personajes han convertido esta última entrega en el crossover que toda serie debería imitar. ¿Cuáles han sido los mejores momentos del capítulo?

Boda por partida doble

Empezamos la lista de los mejores momentos con ese final feliz que todos esperábamos. Tras ver como el día más importante de sus vidas era interrumpido por un grupo de nazis con superpoderes, Iris y Barry se daban por fin el ‘sí, quiero’ en una ceremonia mucho más íntima que su antecesora. Culminando así la historia de amor más importante de The Flash. Un momento de gran romanticismo que Oliver y Felicity terminaron por encumbrar, aprovechando la ocasión para convertirse también en marido y mujer.

¿Hemos conocido a la hija de Barry e Iris?

Minutos antes de la fallida boda, el público pudo conocer a la supuesta hija del ya matrimonio. Al menos esta es la teoría que impera entre los fans acérrimos de la ficción. Su innegable parecido a ambos personajes y el extraño comportamiento de la joven al conocer a Barry parecen indicar que en realidad estamos ante la joven Dawn Allen.

Adiós, Martin Stein

Hace algunos meses, el actor Victor Garber anunció su salida de Legends of Tomorrow, una despedida que ha tenido lugar finalmente durante Crisis on Earth-X. Su muerte estuvo marcada por la heroicidad que siempre caracterizó al personaje, permitiendo que sus amigos escaparan del universo paralelo en el que estaban retenidos. El tributo que Jax rindió a su compañero durante el funeral fue uno de los momentos más emotivos del crossover.

Alex y Sara

El crossover no solo se ha centrado en las parejas que todos ya conocemos, también ha actuado como introducción de una nueva historia con mucho potencial. Alex Danvers y Sara Lance, ambas con unas copas de más, disfrutaron de una noche de pasión en el primer episodio, revolucionando a toda la audiencia. Lamentablemente, parece que este encuentro desaparecerá en el memoria, pues la hermana de Supergirl no ha superado su ruptura con Maggie.

Los campos de concentración

Como ya anunciaba la sinopsis oficial del capítulo, nuestros superhéroes favoritos unieron sus fuerzas para acabar con el ejército nazi que domina la Tierra-X. Un lugar oscuro, terrible e incómodo donde los protagonistas se vieron atrapados en un campo de concentración. No obstante, esta trama nos dejó también el regreso de uno de los personajes más queridos por la audiencia: Leonard Snart.

El debut de Ray Terrill

El Capitán Frío tuvo además su propia trama en el crossover, donde contó con la colaboración de una figura desconocida por el público: Raymond Terrill, también conocido como El Rayo. Hasta ahora sus poderes estaban bajo el control del collar inhibidor que lucía en el campo de concentración de la Tierra-X. Durante su cautivero, Ray confiesa a los superhéroes que fue capturado por amar a la persona equivocada. ¿Recordáis de quién se trata? Así es, el mismísimo Leonard Snart.

Homenaje a Superman

Crisis on Earth-X también tuvo tiempo para rendir homenaje a la figura más importante del universo DC: Superman. Lo hizo a través de una de las frases más icónicas de la segunda película de la saga cinematográfica protagonizada por Christopher Reeve. En la escena, Kara Danvers, más conocida como Supergirl, observa desafiante a su temible doppelganger, para pronunciar después la famosa pregunta: “General, ¿le importaría salir?”. ¡Los pelos de punta!

La batalla más épica de Crisis on Earth-X

Como no podía ser de otro modo, la batalla final de Crisis on Earth-X fue la más épica y memorable hasta la fecha. Más de una decena de superhéroes mostraron sus habilidades en su máximo esplendor, combinándolas con las de sus aliados y dejando para la posteridad una de las escenas de acción más potentes de la pequeña pantalla. Este último crossover ha dejado el listón muy alto, ¿qué nos deparará el siguiente?