Tom Hardy, Ridley Scott y Steven Knight unirán muy pronto sus fuerzas para producir la adaptación del clásico Un Cuento de Navidad, del célebre escritor británico Charles Dickens. Un proyecto totalmente opuesto al trabajo que ya unió a estos tres gigantes de la industria en el pasado. Recordemos que todos ellos participaron en el drama de época Taboo, donde Hardy interpretó a James Keziah Delaney, un hombre que regresa a su hogar tras más de 10 años desaparecido en tierras africanas.

El argumento de la obra de Dickens es de sobra conocido. Un Cuento de Navidad, publicado originalmente en 1843, cuenta la historia del miserable Ebeneezer Scrooge. Tras hacer la vida imposible a sus allegados en Navidad, Scrooge recibe la visita de tres fantasmas, que le alentarán a ser más amable y caritativo. Un mensaje que todavía resuena con fuerza en la actualidad.

Un Cuento de Navidad no será la única obra adaptada

Según informa el medio The Wrap en exclusiva, la cadena BBC One ha adquirido ya los derechos de emisión de la versión televisiva, que verá la luz a finales de 2019. No obstante, el proyecto no finalizará en esta primera temporada, pues Hardy, Scott y Knight planean adaptar varias novelas de Dickens. Entre las que se encuentran algunas de las obras más aclamadas de la literatura inglesa, como ‘Oliver Twist’, ‘Historia de dos ciudades’ o ‘Grandes esperanzas’.

“Es extremadamente emocionante tener la oportunidad de formar equipo con Ridley Scott, Steven Knight y nuestros socios de la BBC y revisar e interpretar los trabajos clásicos de Dickens. Un cuento de Navidad es una pieza mágica y fabulosa, y una vergüenza de riquezas para nuestro equipo creativo, desde el personaje hasta el diseño. Nos sentimos muy afortunados”, ha confesado Hardy tras hacerse pública la noticia. Todavía se desconoce si el actor dará vida a alguno de los personajes de la novela, compartiendo así con la audiencia su increíble talento y fuerza interpretativa.

“La capacidad única de Steven para reimaginar el pasado y convertirlo en un drama imperdible lo convierten en el escritor perfecto para reinventar las obras más famosas de Dickens para una nueva generación. Y en Un cuento de Navidad, la más familiar de las historias de Dickens, ha encontrado el lugar perfecto para comenzar”, asegura Piers Wenger, controlador de BBC Drama, en referencia a ese estilo único, perturbador y visualmente fascinante que destaca en todas las producciones de Steven Knight.