Juego de Tronos: Detienen al hacker que filtró la séptima temporada

El pasado verano HBO se enfrentó a un ataque informático sin precedentes. Un equipo de hackers pirateó el sistema y sustrajo multitud de archivos confidenciales, con el objetivo de extorsionar a los directivos de la cadena. Hasta un total de seis millones de bitcoins pidieron a cambio. Series como Curb Your Enthusiasm, Ballers o The Deuce vieron como sus episodios pendientes de estreno veían la luz antes de lo previsto. Sin embargo, la principal perjudicada fue Juego de Tronos, inmersa en ese momento en la emisión de su séptima temporada.

Episodios completos, guiones, sinopsis e incluso cuentas de correo de algunos empleados circularon por la red durante días. Ante la frustración y la impotencia de los responsables de la compañía. Afortunadamente, estas filtraciones no afectaron en absoluto a los datos de audiencia de Juego de Tronos, que rompió su propio récord con más 12 millones de espectadores en el capítulo ‘El dragón y el lobo’. No obstante, las autoridades continuaron con la investigación, para dar caza al culpable de tan desesperante pesadilla. Una búsqueda que esta semana ha llegado a su fin.

Acting US Atty Kim: HBO hacker, Behzad Mesri, will forever be looking over his shoulder. He is now on FBI’s most wanted list pic.twitter.com/AagbTxcKPN

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) 21 de noviembre de 2017