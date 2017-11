Tras el estreno en 2006 del gran éxito de audiencia Las Chicas Gilmore, la guionista Amy Sherman-Palladino ha atravesado un camino plagado de fracasos televisivos. Lorelai y Rory Gilmore elevaron su carrera hasta límites insospechados, siendo después relevadas por un sin fin de proyectos que perecieron en el intento.

Con apenas tres episodios en antena, la serie The Return of Jezebel James sufrió el rechazo constante de la crítica. Mientras que su otro trabajo como productora, Bunheads, no logró conseguir la renovación más allá de su primera temporada. Con el revival de Las chicas Gilmore, Sherman-Palladino resurgió de sus cenizas, un regreso al estrellato que supuso la motivación necesaria para sacar adelante su nueva superproducción: The Marvelous Mrs. Maisel.

Siguiendo la misma línea que su antecesora, The Marvelous Mrs. Maisel rebosa frescura y simpatía por los cuatro costados. Sin olvidar el carácter y la valentía de todos los personajes femeninos que Sherman-Palladino ha creado a lo largo de su carrera. Amazon Prime Video supo ver el potencial de esta comedia dramática inspirada en la década de 1950, adquiriendo los derechos de emisión durante las próximas dos temporadas.

Un piloto ganador

Una publicación compartida de The Marvelous Mrs. Maisel (@maiseltv) el 10 de Abr de 2017 a la(s) 9:41 PDT

Amazon presentó The Marvelous Mrs. Maisel a la audiencia el pasado mes de marzo, como plato estrella de la temporada de pilotos que cada año organiza la plataforma. El episodio inaugural no solo fue uno de los más vistos del canal, sino que además diversos medios internacionales lo calificaron como “un golpe de gracia”, obteniendo una puntuación de sobresaliente en la mayoría de críticas publicadas.

Bajo esta premisa, Amazon tuvo la obligación de encargar una temporada completa, que por fin vio la luz el pasado 29 de noviembre, haciendo las delicias de todos aquellos nostálgicos y amantes de los diálogos imposibles que tanto caracterizaron a las chicas de Stars Hollow.

¿De qué va The Marvelous Mrs. Maisel?

Como ya hemos dicho anteriormente, The Marvelous Mrs. Maisel traslada al espectador hasta el año 1958, en las abarrotadas y extensas calles de Nueva York. Allí, el argumento se centra en Midge, una ama de casa judía que vive en un precioso apartamento en el Upper West Side. Sin embargo, esta idílica existencia no es suficiente para la protagonista. Tras descubrir un terrible secreto que transformará su vida para siempre, Midge decide dejarlo todo atrás para embarcarse en una carrera como monologuista, un talento innato que hasta ahora había permanecido oculto.

Rachel Brosnahan, famosa por su trabajo en House of Cards, lidera el reparto protagonista. Tony Shalhoub, Alex Borstein, Michael Zegen y Marin Hinkle completan el elenco. “En su debut en el escenario, la Sra. Maisel tuvo audiencias que respondieron de manera abrumadora con aplausos digitales“, dijo Joe Lewis, Jefe de Comedia y Drama en Amazon Studios. “Estamos entusiasmados por ver lo que tiene que decir a continuación y durante mucho tiempo. Este resultado hizo que tomar la decisión de renovarla por dos temporadas fuera muy sencillo“, añadió Lewis tras el estreno del piloto.

¿Qué ocurre con Las Chicas Gilmore?

El año pasado, Netflix lideró el regreso Las chicas Gilmore, a través de una nueva temporada de tan solo cuatro episodios y un final abierto que dejó a los espectadores con la boca abierta. Desde entonces, los rumores sobre una posible continuación no hacen más que aumentar. Con motivo del estreno de su nueva serie, Amy Sherman-Palladino no quiso dejar pasar la oportunidad para hablar al respecto.

“Lo que pasa con Las Chicas Gilmore es que es algo amorfo. La razón por la que sucedió la primera vez es porque todos fuimos al Festival de Austin, nos sentamos juntos en un bar y estábamos allí diciendo: ‘Se siente bien ahora, hagámoslo ahora’. Tendría que ser una situación similar. Tendría que haber una barra libre y tendríamos que tener la historia correcta y el formato correcto, y tendría que ser un momento en el que las chicas y todos nos sintiéramos como ‘Sí, entremos de nuevo’. No hay nada planeado en este momento, pero está abierto si la musa nos golpea”, asegura la guionista y productora estadounidense.