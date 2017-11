El pasado mes de octubre, Robert Kirkman anunció su intención de unir en el tiempo las dos producciones inspiradas en la saga de cómics homónima que él mismo publicó en 2003. Desde entonces, las teorías y especulaciones han inundado la red, intentando adivinar la identidad de ese personaje que actuará como punto de unión entre ambas series. Una cuestión que por fin ha sido revelada esta misma semana. Tras la difusión del último capítulo emitido hasta la fecha, ‘El Rey, la viuda y Rick’, la cadena AMC retransmitió como cada semana el programa especial Talking Dead, donde los miembros del reparto comentan los lances del episodio.

Este fue el momento escogido para presentar a la audiencia el protagonista del esperado crossover entre The Walking Dead y su exitoso spin-off, Fear the Walking Dead. El actor Lennie James, quien da vida a Morgan en la ficción, será el encargado de vivir esta nueva aventura. La misma que le obligará a despedirse de la serie que le dio la fama, para formar parte de otra gran familia en este universo postapocalíptico.

Al parecer, Morgan no se enfrentará a una colaboración al uso, donde el personaje en cuestión deja su puesto en la serie original para participar en apenas un par de episodios. Según las declaraciones del propio Lennie James, Morgan podría abandonar definitivamente The Walking Dead al final de la octava temporada. Un destino que todavía no ha sido confirmado oficialmente por los responsables de la ficción.

The Walking Dead dice adiós a Morgan

No obstante, su presencia en The Walking Dead podría mantenerse de manera esporádica en el tiempo, pues Morgan todavía tiene muchas cosas que aportar al relato liderado por Rick y lo suyos. “Aunque Morgan va a aparecer en Fear the Walking Dead, tiene mucha historia por delante en The Walking Dead. El arco de Morgan en la octava temporada le coloca para su historia en el spin-off. Era muy importante ver el mundo de Fear the Walking Dead y sus personajes a través de unos nuevos aunque familiares ojos”, ha asegurado Scott Gimple, showrunner de la ficción, a través de un comunicado oficial.

Por el momento, se desconoce su papel en la trama, que transcurre entre las dos primeras temporadas de The Walking Dead. Este gran salto temporal entre las dos producciones podría descubrir al espectador el pasado de Morgan, antes de encontrarse de nuevo con el grupo de supervivientes protagonista. No obstante, algunos espectadores también apuestan por una visión del futuro, tras los acontecimientos que actualmente afectan a la serie estrella de AMC. Afortunadamente, todavía nos queda un largo recorrido para hacernos a la idea de esta gran pérdida, diez capítulos que servirán a la audiencia para decir adiós a un personaje que nos ha regalado grandes momentos.

“La peor parte de ello ha sido tener que dejar The Walking Dead, dejar ese reparto y ese equipo. Estoy deseando explorar Morgan en un mundo completamente diferente, con personajes diferentes y en un lugar diferente. Ya me he despedido del reparto y ya me he despedido del equipo”, confesó James durante su entrevista el pasado domingo en Talking Dead. ¿Qué inesperado giro tendrá lugar en el argumento para explicar la ausencia de Morgan? ¿Serán los zombies los culpables de su desaparición?

¿Morgan tiene ya un sustituto?

En el primer episodio de la octava temporada conocimos a un nuevo personaje, Siddiq, a quien Carl intentó ayudar tras verle solo e indefenso por los aledaños de Alejandría. En el capítulo de este domingo, ambos personajes volvieron a encontrarse, dejando entrever el protagonismo que el actor Avi Nash podría adoptar las próximas semanas. Pero, ¿quién es realmente Siddiq? En los cómics, se trata de un superviviente que aparece en escena tras la guerra que Rick y Negan disputan en la actualidad.

En el relato original, Siddiq tiene además una importante misión: conseguir reclutas para unirse a la lucha contra la nueva comunidad enemiga: los Susurradores. No obstante, su participación no se reduce a los enfrentamientos típicos de la trama, pues también vive una apasionada historia de amor con una de las supervivientes que todavía permanece con vida en la serie de AMC. ¿Seguirá esta la línea marcada por los cómics?